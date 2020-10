Conforme imos cumprindo anos, máis tendemos a valorar aos mozos como menos P e máis N que nós á súa idade. Substitúase a P por algo positivo, como o esforzo, e a N por algo negativo, como pode ser a indolencia, ou a frouxidade, se queremos ser máis claros, e listo. Isto que digo non é unha ocorrencia miña, aínda que levo observándoo boa parte da miña vida, senón que hai estudos que así o constatan. Lembro un recente sobre este “efecto hoxe en día”, no que se vía que tendemos a valorar aos nosos mozos como menos respectuosos cos seus maiores e menos interesados pola lectura, entre outras “enes”.

Témome que en xeral tendemos a proxectamos desde o hoxe na que foi nosa mocidade só recortando anos, pero non lembrándoos realmente. Así, adoitamos esquecer cales eran entón os nosos intereses e comportamentos. No meu caso, confésolles, pouco máis lía que as novelas de Marcial Lafuente Estefanía e asimiladas. Un curmán meu das Pontes devorábaas e eu uninme ao club de fans das “ vaqueiradas”. Hoxe non lles dedicaría un segundo, ben é certo.

Calquera mozo do pasado, visto hoxe polos ollos dunha persoa de máis de cincuenta anos, considérase mellor, ou iso parécenos, que os mozos de hoxe. E así opinaban os nosos maiores cando nós eramos adolescentes, e podemos seguir a roda ata Sócrates, cando menos.

Evidentemente, isto non pode ser certo, xa que de ser así estariamos extintos, devorados polas feras ou pola nosa propia estulticia. Pero así o cremos ou así o afirmamos, que para o caso é case o mesmo. Por certo, se hai un ámbito onde este discurso é recorrente ata a fartura, é no da educación. Cada ano os estudantes veñen peor preparados, teñen menos capacidade de sacrificio e estrésanse máis, óese con frecuencia nos círculos de docentes.

Quizá esquecemos dúas cousas. Primeiro, que somos precisamente os seus maiores quen os formamos, e facémolo moitas veces para un mundo que foi o noso pero non é o deles e, por riba, esixímoslle ao conxunto o que na nosa mocidade daban de si só os mellores. O segundo, é que os que somos maiores queixámonos demasiado dos mozos de agora, e se xa eramos así de choromicas á súa idade, polo menos nisto non é certo que calquera mozo pasado fose mellor.