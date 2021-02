Cambios sociais feitos polo goberno PSOE-Unidas Podemos

Xa falei nun artigo anterior, cando saíu a cuestión do Ingreso Mínimo Vital, que este era un paso positivo pero non suficiente. Eu naquel artigo defendía unha Renda Básica Universal.

A praxe, no pouco tempo de percorrido do Ingreso Mínimo Vital, veu demostrar que este deixa desamparados algúns colectivos; ademais de ter moitos retrasos no seu pago pola excesiva burocracia que ten a administración pública.

É esta unha semana adecuada para falar destas cousas, xa que o goberno vén de facer cambios nas súas políticas sociais, e tamén, porque o tema da Renda Básica Universal está de actualidade no Canadá.

Publica un xornal que, segundo un estudio de Basic Income Canadá Network, o Canadá está en condicións de introducir unha Renda Básica de 22.000 dólares anuais. Entre a opinión pública canadense tres de cada cinco cidadáns apoian a medida.

Estamos a falar dunha Renda Básica no Canadá de 22.000 dólares, cando no Estado español hai moitísima xente pensionista que está a cobrar por volta de 650 euros mensuais; que vén sendo 9.100 euros anuais.

No Canadá están a estudar crear unha Renda Básica do dobre de cartos que son no Estado español moitísimas pensións. Isto vén demostrar que no Estado español aínda quedan moitos pasos que dar para consolidar un auténtico Estado do benestar.

A vicepresidencia de asuntos sociais que xestiona Pablo Iglesias ten moito traballo que facer e parte dese traballo fixérono recentemente.

O goberno decidiu ampliar o acceso ao Ingreso Mínimo Vital con medidas como estendelo a fogares compostos por varias familias vulnerábeis, a persoas sen fogar, ou introduce o concepto de “unidade de convivencia independente” para persoas en situación de convivencia temporal en casos de violencia machista, separación, ou outras situacións.

O goberno tamén acordou modificar o complemento de maternidade das pensións, beneficiando deste xeito aos homes que segundo a xustiza estaban a ser discriminados na situación anterior.

Outro dos avances sociais que este goberno aplicou é o caso de recoñecer a Covid-19 como enfermidade profesional para o persoal sanitario.

Con estas medidas parece que o goberno PSOE-Unidas Podemos está a dar pasos sociais. Non podía ser menos, é o que toda a cidadanía está a esperar deles. Haberá que estar atentos de que os avances sociais non queden só nunhas medidas de urxencia. A proposta do Bloque Nacionalista Galego de que as pensións mínimas sexan iguais ao salario mínimo é unha proba que este goberno tería que superar. Se un obreiro non pode cobrar menos de 950 euros é de xustiza que un pensionista tampouco.

Os maiores que estaban a mobilizarse por unhas pensións dignas antes da pandemia esixían 1.080 euros mensuais de pensión mínima. Estes tiveron unha reunión co goberno onde o executivo dixo entender as súas inquedanzas, pero que non era posible pagar esa cantidade; que paguen 950 euros logo.