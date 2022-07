Cambios veraniegos

¿Se preparan movimientos en la Xunta? Por experiencia, aunque en Galicia carecíamos de ella, los cambios en las transiciones dentro de un Gobierno del mismo color se cocinan a fuego muy lento. Nos imaginamos que el estilo Rueda iba a ir por el mismo camino, pero parece que algunas cosas se aceleran. San Caetano es estos días un hervidero de rumores, antesala de las noticias decían los clásicos, y todos señalan en la misma dirección: los días de Mar Pereira, la muy activa directora de la Amtega, parecen estar contados en el organigrama de la Xunta. Unos dicen que se va

y otros que la echan, que no hay

feeling. Sea una cosa o la otra da igual. Esperemos, entonces.

¿Se acostumbra Feijóo a Madrid? Dicen en su entorno que el cambio fue muy meditado y que sabía que iba a pasar todo lo que está ocurriendo. Y no se refieren a la situación política o económica, hablan de todo lo que rodea a liderar un partido en la oposición ante un grupo que ejerce un fuerte control mediático. Hay cosas que le molestan mucho, pero no le queda más remedio que tragarlas. Aunque en Madrid deberían saber que Feijóo, en lo político y lo mediático, no es de los que olvidan. Y tampoco perdona. En Galicia lo sabemos.

¿Cuándo dejaremos de escuchar los audios del excomisario Villarejo? Respuesta: El año que viene, si Dios quiere.