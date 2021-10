Caña sin pesca

CAÑA a Puigdemont y a los que permiten los atropellos a la orden de detención europea, legalidad inexistente por la radicalidad de los separatistas y los presupuestos. Caña al sanchismo, los bonus fiscales te aniquilan. Caña por el caso Ghali, más secretos oficiales y ocultismo del Sr. X que ordena su entrada ilegal en España, dado que nos pueden cortar el gas. Caña al Gobierno y a las eléctricas por el precio de la luz, la suben más y más cada día con riesgo de apagártela.

Caña a las poderosas redes sociales, te anulan la cuenta y te inutilizan. Caña a la nefasta gestión pandémica, utilizan a los antivacunas y manipulan todos los datos. Caña al pasaporte Covid, más prohibiciones y exigencias en el sector hostelero en algunas CCAA.

Sigo, caña al autoritarismo, se atribuyen el Don Divino de la posesión de la verdad, te hacen un juicio sumarísimo y se limpian las manos con papel celestial. Caña al papa, te excomulgan. Caña al miedo, te hacen más cobarde. Caña a los que intentan pensar, te atrofian por decreto hasta la saciedad y así te transforman en un dócil borrego. Caña a la indefensión de los palmeros en su asolada isla, con más de mil viviendas destruidas y miles de desahuciados en los polideportivos. Caña a los acólitos de los gobiernos, te mortifican sin contemplaciones.

Aún más, caña a la cada vez más denostada cultura, fomentan lo contrario. Caña a la indefensión de la lengua española, más odio y separatismo radical. Caña a los ocultos detractores de la misma, cada vez más prohibiciones en las CCAA. Caña a la difusión del analfabetismo, el esfuerzo y el mérito por el sumidero. Caña a la indefensión de la Constitución, más ataques a la Monarquía y que siga el exilio aunque la fiscalía del TS retire la acusación. Caña a los ataques a la libertad, más autoritarismo.

Caña a un diputado podemita por patear a la policía, menos condena, aunque pierda su escaño. Caña a Juana Rivas por sustracción de menores, propuesta de indulto. Caña a la corrupción política, más puertas giratorias. Caña por las declaraciones llenas de odio contra la mujer de Reus que la violaron por llevar una camiseta de Vox, que no condenó la ministra de Igualdad, o lo que sea, Irene Montero, más comprensión hacia los violadores magrebíes, lo que supone un maltrato a la dignidad humana y un delito de odio.

Continúo, caña al déficit público, los mayores presupuestos de la historia, todo un record. Caña a la permisividad en el aumento constante de la pobreza, más ruina todavía. Caña a la duplicación de los bonus fiscales, más potenciación de las recompensas. Caña a la libertad e indultos de los etarras, trueque de presos por presupuestos, como decían las asociaciones de víctimas del terrorismo.

Caña al mundo inmobiliario, más ataque a la propiedad privada. Caña a la compra de votos de jóvenes mayores de 18 años, bono cultural con cargo al contribuyente. Caña a la falta de europeísmo, más aislamiento. Caña a la OTAN, más poder autoritario de China, con cientos de aviones sobrevolando Taiwán hasta que terminen invadiéndola. Caña al comunismo, te persiguen por todo el universo.

Así se encuentra nuestra España y alrededores. Somos unos imbéciles, masoquistas y serviles. Podría continuar. Todavía no me he dormido. Ni pienso. Aunque ahora ya me recojo, por falta de tiempo.