SÓ estes días pasados, despois de que moitos baldes de augas escorregasen polas congostras da vida, puiden termar o Cancioneiro do Camiño do cantautor Manoele de Felisa. Ninguén coma Manoele podía rescatar a esencia poética do Camiño de Santiago, empedrada a partes iguais de sentimentos e soños, e devolvela convertida nun Caderno de Viaxe que inclúe un conxunto coral de textos e notas musicais.

Participan neste libro-disco un feixe de escritores e de músicos dispostos a demostrar que Galicia ten un tesouro que compartir co mundo. Unha sinfonía de amigos que partillan a maxia dun instante nun recanto do Camiño, o significado dunha lenda xacobea, o bruar das ondas do mar ao pé do santuario da Virxe da Barca, o branco inmaculado das cantigas que nacen no Cebreiro, ou daqueloutro das sereas de Sálvora, que contemplaron á barca de pedra fender as ondas do mar de Arousa para deitar mansamente a semente apostólica na vella Gallaecia.

Ninguén como Manoele podía ter creado este Cancioneiro do Camiño, pois non todos os seres humanos poden escoitar as voces, durmidas no aire, de milleiros de peregrinos que percorreron ese mapa mundi que remata en Compostela. A alma ten voz e só aquelas persoas que coñecen a linguaxe recóndita dos sentimentos poden transcribila en partituras gorentosas para o espírito.

É unha regalía e unha beizón, neste Ano Santo que comeza silandeiro, poder escoitar dos beizos de Manoele, e das notas de todos os instrumentos que se uniron a el, os relatos do Apóstolo que acendeu unha luz no fin do mundo. Cantados por el, todos os símbolos xacobeos e todas as milagres do Camiño encontran o seu ser e o seu sentido. Como escribiu o poeta, andabamos sen buscarnos, mais sabendo que andabamos para atoparnos.