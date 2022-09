“Cantorales de Polifonía de la Catedral” por la “Capela Antiga Coro”, en la Igrexa de San Agostiño

Concierto enmarcado en la “V Edición da Semana do Patrimonio Invisible” y en dedicación al arzobispo Francisco Blanco (1512/81), en la que se presta atención a Cantorales de Polifonía de la Catedral- Igrexa de San Agostiño, 20´30 h.-, con una selección de piezas que interpretarán la “Capela Antica Coro”, destacando en el apartado de instrumentas Francisco Luengo, Xurxo Varela y Sara Ruiz, con violas da gamba; Julio Dias, para clave y órgano, además de Ana Pazos, con cornetto, todos bajo la dirección de Miro Moreira, quien abordó proyectos recientes como “Eclesiástico Canto”, primer volumen de la música en la Catedral de Santiago o el reciente “Santiago y Nueva España”. Miro colabora con el Cabildo Metropolitano de Santiago, en la recuperación y registro del patrimonio histórico, desde el Codex Calixtinus”, a esta serie de cantorales, obras de m.c. como Diego de Muelas, J. de Vaquedano, Pedro Rodríguez.Buono Chiodi o Melchor López y Santiago Tafall.

A efectos de programa y notas, tomamos las precisas aportaciones de la musicóloga Pilar Alén, en particular por las obras elegidas partiendo del motete “Sicut cervus”, de Pierluigi Palestrina (1525/99), m.c. en Roma y baluarte de la Contrarreforma, siguiendo los dictados del Concilio de Trento, en enfrentamiento con la ascendente Reforma, que tendía al uso de textos en romance, sobre piezas fáciles para memorizar. “O salutatis Hostia”- Josquin des Prez-, idea temprana del Alto-Renacimiento, respondiendo al estilo comedido de la polifonía que comenzaba a surgir. El propio Josquin se atribuye el protagonismo como cabeza de los estilos franco-flamencos, en lo relativo a la música vocal “a cappella”, sobrio y recogido.

El motete “Popule meus”, de Tomás Luís de Victoria (ca. 1548/1611), está escrito para cuatro voces en estilo homofónico, obra de intensa expresividad, para el Viernes Santo en el momento de la adoración de la Cruz.Está incluido dentro de una de sus obras fundamentales. El “Officium Hebdomadae Sancte” (Oficio de Semana Santa), publicado en Roma en 1585, Un Victoria que se adentra ya en el siglo XVII, lo que aporta a sus melodías rasgos perceptibles del barroco. Fue su vida un compromiso personal entre España e Italia. Dedicado en exclusiva a la música sacra y cuyo influjo llegará hasta el movimiento del “Cecilianismo” del siglo XIX.

“Canciones y villanescas espirituales de Francisco Guerrero (1528/99), sacerdote sevillano y que también ejerció en Portugal e Italia. Nos hallaremos ante cuatro piezas en castellano en respuesta al modelo en lengua vulgar parecido al de los villancicos o “cantos villanos”, de estilo popular. Villanescas únicas en su género ya que a otro nivel, es difícil definirlas por presentar estructuras formales no siempre afines y porque en ellas no está claro dónde están los límites entre lo sacro y lo profano. La única pieza que no tiene un carácter religioso, es “El fuego”, de Mateo Flecha “El Viejo” (1481/1553), típica “ensalada” de talante divertido y con guiños humorísticos de dobles lecturas. Abundan la profusión de ideas, propias y ajenas, en una mezcla consentida entre lo popular y lo culto (romances, canciones sin más o villancicos), sobre textos que se sobreponen o deforman, de ahí el título de “ensalda”, forma musical de gran aceptación entre grupos especializados en músicas de aquel tiempo. “El fuego”, prefigura un incendio con posibles connotaciones sacras.

Francisco Blanco de Salcedo había estudiado en Salamanca y en el Colegio Mayor de Sta Cruz de Valladolid, antes de ejercer en León hasta ser nombrado obispo en Ourense, en 1556, para continuar en Roma, regresando a Málaga y asentarse en Santiago a partir de 1574. De su legado, nos queda el Hospital de San Roque, destinado como albergue de afectados por la peste bubónica. A él se debe en especial la edición de las primeras “Constituciones” de la Catedral, idea a seguir por tantas otras Catedrales gallegas, a lo largo de dos siglos. Unas “Constitucines” que habían tenido un precedente en el arzobispo Gaspar de Zúñiga y Avellaneda (1507/71). Años de plena consolidación de la Catedral y que conocerá a Cristóbal Fernández de Valtodano, como breve sucesor de Zúñiga.

Durante siglos, en los templos, se había impuesto el canto a una sola voz, “canto llano”, o “canto gregoriano”, estilo en el que la memoria era primordial para su aprendizaje, pasando de unos cantores a otros sin mediación de escritura, que comenzará a aparecer desde que Guido d´Arezzo la había desarrollado. En el siglo XVI, por la divulgación de la imprenta, creció de forma ostensible, al igual que la forma a varias voces, es decir, la polifonía. Gaspar de Zúñiga y Francisco Blanco, en esas “Constituciones”, apremiarán a los m.c. y a los músicos, para que cumplan sus deberes, con disposiciones en lo relativo a las buenas y bellas obras, poniendo con ello a prueba la técnica y habilidad de los miembros integrantes.

Indicaciones que alcanzarán igualmente a lo “ministriles” o instrumentistas que hacia el siglo XVI e incluso antes (en el “Codex Calixtinus” ya se citan), también intervenían en la liturgia del Oficio Divino, en la Misa y en las procesiones. A ellos se les insta con motivo de mantener buenos modales de conducta, pues no pocos eran laicos o estaban menos habituados a la rigidez del clero catedralicio. Se aseguraba así la formación y con ella la tradición de excelencia musical, que siempre caracterizó la capilla de música compostelana desde sus orígenes hasta fechas recientes. Esa formación no dependía tanto de manuales de tratados de música impresos, cuanto del empeño y el buen adiestramiento de los propios maestros de capilla y demás músicos de la Catedral.