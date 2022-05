“Capricho brillante”: Banda Municipal y Federación de Gaitas de Música Popular, en As Praterías

Pujante enfrentamiento sonoro para dar vida en A Praza das Praterías- jueves día 2, a las 20 h.-, entre nuestra Banda Municipal y la Federación de Gaitas de Música Popular, bajo la dirección del titular David Fiuza Souto, con el estimulante reclamo de “Capricho brillante”, con un selección de obras tomadas de románticos rusos, como Mikhail Glinka, Nikolai Rimsky-Korsakov y Ptr Ilich Tchaikowski, con piezas bien conocidas del aficionado en general, y que se reciben en arreglos de José Schnyns, cortejando a dos compositores de nuestra tradición, el andaluz Cipriano Martínez Rücker, con el “Capricho andaluz” (1896) y el joven gallego Sergio Rodríguez Pena, que no presta el “Capricho Galaico (2019), un talento emergente, que con seguridad, volverá a aportar nuevas ideas de sus iniciativas. Músico nació en Bandeira, muestra en su haber, el reconocimiento recibido por su composición “Inferno”, inspirada en “La Divina Comedia” de Dante Aliguieri, con un galardón ex aequo, concedido por la “USC”. Actualmente es miembro de la “Asociación Galega de Compositores”, en la que actualmente están integrados lo músicos de vanguardia de nuestra tierra, y que fue fundada gracias a la iniciativa de Carlos López-García Picos, al que el “Consello da Cultura Galega”, dedicó una serie de actividades, englobadas en la “Xornada Perspectivas Atlánticas na Transculturación Musical do Século XX” (Conmemoración do centenario do nacimento do compositor galego-arxentino Carlos López García-Picos. En esa conmemoración, se escuchó un concierto de la chelista Teresa Morales Prieto y del pianista Javier Ares Espiño.

Sergio Rodríguez Pena, cuenta en su catálogo con obras, en su mayoría preferentemente camerísticas, y entre las que destacamos los pasodobles “Xanxo”, “Icia Real” y “Zai Zan”, “; “Ara Solis”, para oboe y cuarteto de clarinetes; “Poemas a Neira Vilas”, para flauta y dos clarinetes; “Tres imaxes”, para fagot; “Sonatas DasRodríguez”, para dos flautas traveseras; “Somos”, para cuatro saxofones; “A muiñiera da empanada”, o “Alén dous breves episodios sinfónicos”

Cipriano Martínez Rücker (1861/1924), fue un compositor cordobés, formado en el Conservatorio de Madrid, antes de trasladarse a Oporto, en donde amplió conocimientos con Juan Franchini, discípulo directo de Saverio Mercadante, preparando así el traslado a Italia, Alemania y Francia. Ejerció la docencia en su Córdoba natal, en donde lograría un considerable prestigio. Con motivo de la Fundación de la Escuela de Bellas Artes, recibirá el cargo de profesor de Armonía, institución que a la postre, se convertirá en Conservatorio, ampliando con ello las materias docentes. Fue también miembro de la Academia Musical de Florencia y de la Academia de Bellas Artes, de Madrid, que consolidará en otros centros internacionales de gran prestigio, entre Florencia, Lisboa o Ferrara. Fue director honorífico de la Ac. Santa Cecilia, de Córdoba y vocal de Monumentos Heroicos. Sus oficios como compositor, le animarán a abordar trabajos de indagación musicológica- “La música de Wagner. Algo de música”, “A través del arte” o “La herencia de Wagner”, pero en lo relativo a la composición, nos encontramos con obras como las zarzuelas “El peluquero de Palacio”, “Quítese Vd. la ropa” (estrenada en el Príncipe Alfonso, de Madrid) y una serie de trabajos puramente orquestales, entre los que precisamente aparecen la “Sinfonía en Re m.”, estrenada en Granada, dirigida por Bretón y el capítulo dedicado a bandas de música o canciones. El “Capricho andaluz”, nació en principio como obra para piano, junto a ”Bocetos líricos” o “Cantos de mi tierra”

Arreglos propicios para obras señeras del repertorio de compositores rusos, en obras del dominio público, aunque desde una perspectiva sonora que deparará sorpresas. Michail Ivanovich Glinka, en su acercamiento a las tradiciones ibéricas por la celebérrima “Jota aragonesa”, efectivamente y para confirmarlo por presupuesto, un capricho brillante, que cuajaría en la imaginación del autor nacido en Novopasskoïe, en la primavera de 1804. Obra de madurez, en la cuarentena, vibrante y un ejemplo de puro nervio, en un homenaje a nuestra tradición folklórica, partiendo de una idea que nuestro artista parecía haber escuchado en Madrid a in conocido guitarrista del momento, Félix Castilla. Tardará, con todo, en darse a conocer y no lo hará hasta 1850, en interpretación en San Petersburgo, bajo la dirección de K.Albrecht. El talante genuinamente ibérico, quedará manifiesto gracias al empleo de las castañuelas. Unos diez minutos aproximados de duración, resume con acierto una especie de suite, sobre variaciones instrumentales, ayudadas por típicos coloridos perfectamente identificables.

Tchaikovski con una obra de gran cartel, el “Capricho Italiano Op. 45”, al que acompañará el “Capricho español Op. 45” de Rimsky-Korsakov Op. 34”, obra que daría a conocer el mítico Nikolai Rubinstein, a finales de 1880, en Moscú, composición sobre la que había trabajado en Roma, en ese mismo año, en plenos carnavales. Una obra para una plantilla acostumbrada, en la que aparecían cornetines, glockenspiel, percusiones, címbalos, realzando con ello la gracia que consigue trasmitir. Ya desde los toques de trompeta, para ponernos en ambiente, para entregarnos a una especie de tradicional siciliana, con aspectos vagamente solemnes. Acentuando el clima deseado, nos encontraremos con unos aires que remiten a canciones callejeras, en las que no está ausente un peculiar sentido de humor. Un detalle que el autor reconocerá, ya que al parece, los aires que le sirvieron de argumento, parecía haberlos escogido a vuela pluma, siempre a tenor de un instinto dotado para esas audacias, como descubriremos frecuentemente en muchas de sus composiciones.

El “Capricho español Op. 34”, de Rimsky-Korsakov, con tres de sus tiempos, y cuyo resultado artístico, tendrá débitos con Glazunov, tras la terminación de la ópera “El príncipe Igor”; así irá cobrando forma esta especie de suite, igualmente tiznadas de detalles hispanos y que desde sus raíces, nos trasladaría a una composición para violín y orquesta, consiguiendo los resultados más convincentes en este formato. Un argumento indiscutible, será la procedencia y el estímulo recibido al indagar las fuentes tomadas de la colección realizada por José Izenga, en su recopilación “Ecos de España, colección de cantos y bailes de España”. Es por ello que nos resulta tan familiar, sin que desmerezca lo más mínimo los tratamiento como los que los ofrecen las bandas populares de música.