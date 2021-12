“Capricho Italiano”, entre Tchaikovski, A.Salieri y P.Mascagni, por la Banda Municipal

Un programa con cuidados arreglos sobre obras de Tchaikovski, Antonio Salieri y Pietro Mascagni, por la Banda Municipal con su titular David Fiuza Souto en el Auditorio de Galicia- mañana a las 20´00 h.-, un repertorio de gran prestancia para estas fechas, concluyendo este primer período que iniciaba el otoño. Un arreglo de Daniel Martín, destinado a una obra tan colorista como el “Capricho Italiano Op. 45”, de P.I. Tchaikovski, a la que habitualmente suelen prestar atención las bandas de música y muy especialmente en conciertos abiertos. A efectos reales, y muy positivamente, en el catálogo de artista tan complejo, se le califica como un “divertimento” cargado de alicientes, en principio por la tentadora orquestación, que la posteridad, traerá tratamientos sin cortapisas, aunque en los tratamientos de postín, nos encontremos con directores de la talla de Antal Dorati; Leopoldo Stokovoski, siempre proclive a grandes fastos; Evgeny Ormandy y hasta Herbert von Karajan.

Este trabajo vistoso y de gancho entre los aficionados de toda condición, fue dedicado a Karl Davidov y la primera interpretación se llevó a cabo en Moscú, a finales de 1880, bajo la tutela de un histórico, Nikolai Rubinstein y ya que citábamos directores de élite, convendrá recordar las consideraciones que críticos agudos, tuvieron de los citados: Un Dorati que resaltará por un tratamiento abiertamente colorista y espontánea; el siempre audaz Stokovski, dedicándose a una visión personal sin condicionantes y el espectacular en gestos, Karajan, mostrando esa galantería de gestos a los que era especialmente proclive, rindiendo a su servicio a los oyentes incondicionales. La obra, en sí misma, cuadrará en el espacio de otras como la arrebatadora obertura “El año 1812” o la “Marcha de la Coronación”, composiciones como se ve, de condicionantes incidentales, pero perfectas en su planteamiento oportuno. Distinto será en Tchaikovski de las sinfonías o la música de cámara, por no hablar de las óperas y la canción. En este caso, una vista fiesta, adecuada para una sesión como la de esta mañana, un punto superficial y entretenida, en la que las vistosas melodías, ayudan a complacerse ayudadas con animados ritmos que permiten un libérrimo tratamiento en el arreglo que se nos ofrece.

Antonio Salieri, vilipendiado gratuitamente por un sector de la prensa amarillista y el con engendros como el filme “Amadeus” , de Milos Forman, en una visión absolutamente maniquea, tanto de este maestro como de Mozart, y con absoluta garantía de taquilla, gozaba con todo de un banda sonora firmada por Sir Neville Marriner, con la “Academy of St. Martin in the Fields”. Tom Hulce, en el rol de Mozart, era un personaje penosamente histriónico, pero Murray Abraham, como Salieri, no le iba a la zaga. Un fraude en toda regla, para los cinéfilos fiables. Quedémonos para hoy con las “XXVI Variazione sulla “Follia de Spagna”, en arreglo de Gerhardt Drijvers. La folía, ya desde comienzos del barroco y antes, será esa forma de danza a modo de arrebatada locura, cuyos inicios nos llevarán al siglo XV, y con procedencia que nos ubica ente Portugal y España, para arraigar con entusiasmo febril por el resto de países europeos.

Danza frenética, un puro contagio hasta llevarnos al delirio de los poseídos, vaya Vd a saber de cual manera y sobre unas melodías que garantizaban el trance deseado, en general basadas en un sencillo modelo armónico. Saltará inevitablemente el paso de los siglos y abundantes serán los compositores que no se resistan a elucubran sobre una posible idea, en forma de variaciones, que su sustenten en una “folía”. Salieri, cayó también en sus garras, al igual que harían John Playford, Johann Philip Förtsch, evidentemente, las tan celebradas de Arcagelo Corelli o Alessandro Scarlatti, y en pleno Romanticismo, las de Gréty, Cherubini, Ferenz Liszt, hasta llegar a Sergei Rachmaninov.

Pietro Mascagni, con un arreglo de Jos van der Braak, sobre la ópera “Cavalleria Rusticana”, destilado de puro verismo, en su punto de partida, de un compositor que apostó en esa escuela con óperas como “L´Amico Fritz”, “Irish”, “Il Piccolo Marat”, “Pinotta” o “Nerone”, en los fundamentos argumentales, el débito literario con Zola, para un género lírico que no duda en aceptar la limitación de espacio, asunto que en la actualidad, condiciona bastante de los voluntariosos estrenos de temporada de los compositores de nuestro tiempo. Levedad e intensidad, resumen “Cavallería Rusticana”, de ahí su inmediata aceptación, gracias a un preludio magníficamente planteado por su inspiración. Siempre quedan páginas que con tentadora frecuencia, se escuchan el recitales junto a otras piezas, como es el célebre “Mamma, quel vino spumeggiante”, que brinda “Turiddu”. Una ópera en la que tuvo una fe total desde los comienzos , permitiéndose la licencia de abandonar otros que tenía en perspectiva y cuyo libreto selo había sugerido el poeta natural de Livorno, Giovanni Targiore Tozzetti, partiendo del drama de éxito de Giovanni Verga. Pietro Mascagni, tuvo razón en este reto, ya que fue galardonado con el Primer Premio del Concurso de 1888, del Teatro Costanzi, de Roma.