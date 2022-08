Cara a cara

CONCLUYE agosto, un cálido y especial mes veraniego que rompe rutinas y ahoga vitalidades en la relajación más espasmódica hasta que de pronto uno se incorpora a sus quehaceres cotidianos -benditos ellos- y lo hace con la promesa de que habrá dialéctica política. Otra cosa es saber realmente lo que esto engloba. Más bien decantémonos de momento por aquello de tensionar a los propios y transmitir que hay partido y no se está en la muerte súbita. Sabemos que faltan quince meses para las elecciones pero las de tránsito, no lo serán precisamente, las municipales y en trece comunidades autónomas pueden precipitar todo, absolutamente todo.

Dependerá de la radiografía más fidedigna, la misma que salvó contra las cuerdas a un Casado sonado y tocado por el gancho brutal que supuso aquél puñetazo de pérdida de cuatro millones de votos y un tercio de diputados meses antes. Perdonen ustedes que empleemos términos tan pugilísticos pero hasta qué punto la política, sobre todo la de trincheras no ha sido convertida y relegada además en España a un mero cuadrilátero de desavenencias y poses reforzados.

Sánchez acepta confrontar con Feijoo y cambiarán y bascularán los términos de la lucha cainita del deambular taciturno del juego partidista y en menor medida, político. Todo está vendido, o eso parece. Depende de lo que se quiere, en último extremo, vender a los suyos y a esos miles de votos que son prestados cada cuatro años.

No se puede negar, pese a la grave incertidumbre cual ventanal abierto al mar en pleno oleaje, el tamaño ignoto de las dificultades económicas y energéticas que se nos vienen encima y que todos damos por descontadas. Veremos cómo impactan realmente y el peso final que va a tener en las familias, verdadero sustento de este país aún demasiado clientelar y devoto de frascuelos múltiples. Dejemos ya lo de las sacristías machadianas. Al menso septiembre promete y rompe la cálida y poco tensionada calma de este estío tan solaz como desmadejado y despreocupado. Sánchez gusta de los viajes internacionales. Dada la aureola de la Otan madrileña el presidente ha cogido gusto a los oropeles de las buenas alfombras palaciegas, sean estas monárquicas o lo sean republicanas que entre Colombias y Alemanias, el hombre ha viajado y se le nota, mejor, viajado por el mundo y con idiomas que en los tiempos que corren no está de más en la mochila.

Cara a cara que esperemos que no se convierte en cara de perro, habida cuenta como dicen en otros lares que perro no muerde a perro, más bien no come perro, porque en este país lo de morder, no en el sentido amplio de las mordidas, se muerde hasta que se toca hueso, aunque huesos que son inquebrantables e irrompibles a la vez que inalcanzables. Así nos va.