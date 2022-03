ESTA columna debería titularse Feijóo versus Casado, pero he decidido darle el penúltimo protagonismo al aún presidente nacional del PP. Cómo muchas veces escribí, mi intuición me decía que Pablo Casado no alcanzaría en la política conservadora un espacio superior al del histórico Hernández Mancha. Ahora, una vez firmada su caída, el rastro que dejará en los anales del PP es aún peor como consecuencia de las sucesivas derrotas sufridas, la incompetencia para analizar la realidad y la siembra de crispación que ha caracterizado su forma de entender la vida pública.

También he dejado escrito que si Alberto Núñez Feijóo se hubiera presentado y ganado aquellas desnortadas primarias de 2018 la oposición y la política española no habrían estado al borde del acantilado, del que ahora tendrá la obligación de rescatar con, seguramente, un esfuerzo titánico poco deseable por cualquier político serio y responsable. Por tanto, en lugar de ponerlo contra la espada y la pared, lo mejor será desearle suerte, incluso desde la leal oposición que siempre ha tenido en Galicia. De presidente de la comunidad pasa a opositor, largo se lo fía el destino.

Pablo Casado, con su cuadrilla lanzadora de huesos de aceituna, se ha pasado su mandato creyéndose “presidente” y denominando a Pedro Sánchez con todo tipo de calificativos despectivos. Encargaron el tapizado de los sofás de Moncloa antes de tiempo y el colchón del dormitorio presidencial lo han devuelto sin desembalar. En la vida política esto acontece con más frecuencia de lo que pueda verse en la calle. La incompetencia siempre es más ambiciosa que el buen sentido. Sobre todo cuando el político llena el saco de los elogios antes que la carpeta de los objetivos y se olvida del retrato de su carnet de identidad.

Feijóo ha aceptado de facto una presidencia para la que aún no ha sido votado. Quizás también se esté dejando llevar por el viento de las adhesiones, aunque no suele ser imprudente. Y, en su salida al ruedo ibérico, con un pase dialéctico de verónica ha abandonado a Pablo Casado en el burladero para decirnos que, con el cambio de tercio, la política conservadora “a la gallega” vuelve a escena. Que Dios reparta suerte.