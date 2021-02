Cataluña: cadrar o triángulo

Sempre se tivo coma operación imposible cadrar un círculo. Penso que unha dificultade semellante terá resolver as alianzas de cara a un novo goberno despois das eleccións do pasado domingo en Cataluña.

A opción fácil, a priori, sería proclamar a unidade do independentismo nunha amplitude que vai desde a dereita sucesora de CDC (o espazo puro PDeCat, desdobrado agora co PNC, está absolutamente desaparecido), Junts, aos antisistema da CUP, coa batuta de ERC. Pero ninguén dá garantías dunha convivencia minimamente harmónica vistas as liortas do anterior goberno, incapaz de atopar un candidato a suceder a Quim Torra cando este foi inhabilitado.

Unha dificultade que comeza na diferencia verbo da fortaleza interna dos partidos candidatos a formar novo goberno. Mentres que ERC amosa unha unidade con poucos fisuras, Junts repite candidatura vicaria, a de Laura Borràs, verbo do telecomando establecido en Waterloo.

A iso cómpre engadir que Junts é apenas unha candidatura, non unha forza coa cohesión necesaria que dá unha organización articulada desde as agrupacións locais e unha ideoloxía que pretenda un determinado modelo social. Sen embargo, en Junts converxeron moitos converxentes expatriados con persoas procedentes de partidos de esquerda que puxeron coma prioridade a defensa dos intereses da burguesía castigada pola globalización nunha proposta claramente populista e desideoloxizada.

Se ERC acepta a opción de pactar un goberno con Junts sen outros contrapesos (sería iluso pensar no concurso da CUP ou de Catalunya en Comú-Podem), pode ver como o seu socio realimenta a opción populista de esixir un referendo ou a eventualidade dunha independencia unilateral. E tal opción non metería urxencias ao goberno de Pedro Sánchez para resolver o conflito con Cataluña (comezando pola liberdade dos presos), na medida en que non tiraría ningún beneficio e sempre estaría co risco da constante insastisfacción de Junts, que non abandonaría o seu obxectivo de hexemonía.

Non me xogaría unha cadela a prol dunha alianza das esquerdas (PSC, ERC e CCP), se ben tal opción encaixaría no proxecto a longo prazo do PSOE sanchista de avanzar cara á federalización de España, no cal é básico o concurso dos socialistas mediterráneos. Todo quedará a expensas do tipo de sapos que ERC estea disposta a tragar.

Pero outra das consecuencias das eleccións catalás é a desaparición aparente das forzas de dereita, sexa esta de signo catalanista ou españolista. Que a composición demográfica e social catalá non é homologable co resto Estado resulta clara cos resultados obtidos polas forzas políticas que fixeron da oposición ao independentismo a súa razón de ser.

En primeiro lugar, o triplo fracaso de Ciudadanos, resultado que estaba cantado para calquera observador minimamente atento. Estas eleccións acomodaron os resultados á forma, ao molde, que deixaron as últimas eleccións xerais: a caída de Cs, o estancamento do PP e o ascenso espectacular de Vox. Uns resultados que xa estaban cantados pero que no campo anticatalanista ninguén quería ver.

Pero se desde o ámbito independentista e de esquerdas haberá, sen dúbida, un cordón sanitario democrático contra o grupo de extrema dereita españolista, as forzas que se reclaman constitucionalistas e liberais (PP e Cs) terán que reflexionar pola súa crise. Nese senso, hai diversas razóns que desde fóra de Cataluña non sempre se saben entender.

Comezando por Ciutadans, esta forza apareceu coma reacción ás políticas catalanistas que lideradas por CiU daquela, tamén eran compartidas polos partidos cataláns de esquerda (caso da prioridade lingüística do catalán nas escolas, nas administracións e nos medios de comunicación públicos). Cs respondía á condición refractaria dos sectores sociais que nunca se sentiron cataláns de adopción e que fixeron do monolingüismo en castelán un pretendido dereito. Como algúns sinalaron, Cs fixo do “garrulismo” unha opción política.

Pola súa banda, o PP recollía votos nos sectores conservadores non catalanistas, tanto das zonas ricas (Sarrià-Pedralbes, Maresme) como das zonas populares das periferias urbanas. Pero coa aparición de Cs, o PP abandonou o seu tímido catalanismo para quedar desconcertado, unha vez desapareceron por demografía vexetativa parte dos seus votantes.

Pero cando nas periferias metropolitanas caeron as opcións de Cs e dese PP en vías de ser residual, ese garrulismo testosterónico -que hai tres anos se identificou coma “Tabarnia”- atopou en Vox unha forza feita á súa medida. O resultado é que, en Cataluña, a idea de España só parece estar representada pola opción españolista e non democrática de Vox. Que Casado e Arrimadas reflexionen.

Joaquim Ventura