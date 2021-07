Cen anos de Cantigas

LONXE dos pretenciosos oropeis ou as enganosas bambalinas que adoitan adornar as actuacións da cultura tan xenerosamente subvencionada, as agrupacións musicais, na súa dobre e ata tripla vertente de bandas de música, agrupacións folclóricas ou grupos de gaita e tamboril, constitúen un inmarcesible exército inmorredoiro da máis enraizada cultura popular, ademais de supoñer un impagable exercicio de estímulo para personas inquietas e curiosas que atopan nestas expresións a mellor forma de afondar na sensibilidade e estima polo artístico. Todo iso desde unha vocación a proba de desaires pero desde o firme convencemento de que a tímida e escondida semente da creatividade musical sempre acaba dando xenerosos froitos. Porque un pobo que ama a arte nunca perecerá.

Unha das agrupacións folclóricas máis veteranas do panorama galego, a compostelá Cantigas e Agarimos, que o próximo día 29 cumpre os seus primeiros cen anos de vida, foi elixida pola Corporación Local para o sempre honroso labor de ser os pregoeiros das festas do Apóstolo, distinción que se suma á que hai dous anos outorgoulle a mesma municipalidade, a Medalla de Ouro da cidade, recoñecementos ambos que veñen corrixir longos períodos de ostracismo para esta colectividade que sustenta a súa razón de ser no amor á tradición, a súa querenza pola expresión musical e o baile e a xenerosa entrega dun tempo roubado ao lecer persoal.

Como as outras tres agrupacións que a acompañan nesa efeméride que se mide por un século de vida – Toxos e Froles, Cántigas da Terra e Coral De Ruada -, Cantigas, que ten o seu antecedente inmediato no coro Queixumes dos Pinos que o irmandiño Lois Porteiro creou en 1917 e que a peste do ano seguinte minguou ata a súa desaparición, traza a súa traxectoria á par que un redivivo sentimento de galeguidade que moveu á actual presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, a agradecer, nas catro, “ou seu altruísmo, ou seu labor filantrópico e benéfico... e que ou seu entusiasmo por manteren estes sinais de identidade da nosa cultura e ou seu fondo compromiso coa lingua de noso non desmaiasen nin sequera nos tempos de maiores dificultades”.

Na historia da agrupación santiaguesa condénsanse fitos importantes como a escenificación por primeira vez en chan galego -1961- e da man do seu director teatral X. Rodolfo López Veiga da obra de Castelao Os vellos non deben namorarse, ou a estrea en Vigo -1925- da zarzuela A Lenda de Montelongo, con partitura do seu primeiro e relevante director musical Bernardo del Río, anticipos dunha destacada e longa traxectoria artística que se mide por participación en películas, edición de discos ou exitosas viaxes por Arxentina, Uruguai, Francia ou Xapón, entre outros.

Cantigas, como resumía referíndose a estas agrupacións o galeguista Ramón Suárez Picallo, dende o seu forzado exilio chileno, significa “o pobo botado a cantar, colectivamente, e representan, por tanto, unha especialísima psicoloxía social, case sempre vinculada a un momento histórico do país en que actúan.”

Pois, por outros cen anos botando a cantar.