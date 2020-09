Censura o imparcialidad

¿Es lícito que un periodista vinculado a un medio de comunicación publique opiniones políticas en sus redes sociales? ¿Compromete eso al medio en el que trabaja? El debate no es nuevo y, sin embargo, sigue abierto.

Tim Davie, nuevo responsable de la BBC, en su primer discurso ante sus trabajadores, ha destacado la importancia de la imparcialidad, afirmando que esto no debe implicar abandonar la defensa de valores democráticos, pero sí liberarse de preferencias políticas y de motivaciones particulares. Afirmaba que “si quieres ser un columnista de opinión o hacer campaña partidista en las redes sociales, es una opción válida, pero no deberías estar trabajando en la BBC”.

Aunque a la medida no le faltan críticos, la BBC se posiciona en un dilema del periodismo actual en el que le acompañan otros medios como The New York Times y The Washington Post, diarios de referencia en EE. UU., que también piden a sus periodistas que no publiquen opiniones en redes sociales. El argumento es que buena parte de la gente que les sigue lo hace por la cabecera en la que trabajan.

La libertad de expresión es un derecho fundamental y por tanto, no parece posible prohibir a nadie legalmente que use las redes sociales y diga en ellas lo que le parezca. Ahora bien, el ejercicio de ese derecho puede tener consecuencias de imagen para el propio usuario y para la empresa que lo contrata, a cuya marca se asocia indefectiblemente cuando se trata de un periodista.

Un redactor puede expresarse con libertad, pero si su trabajo consiste en elaborar noticias neutrales en un medio independiente, perjudicará su propio prestigio y el de su medio, condicionando la percepción de sus noticias, si publica en las redes ataques subjetivos a personajes públicos, excesos verbales, manifestaciones de falta de ética o de profesionalidad, o ideas políticas personales.

Partiendo de la base de que ninguna empresa debe prohibir a sus empleados expresar opiniones, el periodismo no es una profesión cualquiera (hay otras que tampoco permiten expresar opiniones políticas, como por ejemplo, jueces o militares), y el hecho de trabajar en un medio público donde debería darse un esfuerzo extra por mantener la neutralidad, puede justificar el apelar a la responsabilidad de unos profesionales que cuentan con miles de seguidores gracias a la visibilidad del medio en el que publican. Así, la coletilla de “mis opiniones son mías” puede no valer aquí, de igual modo que un empleado de una compañía aérea no puede hablar de lo peligroso que es volar.

Los expertos afirman que la mejor manera de resolver esta colisión de derechos pasaría por un Pacto de Redacción entre periodistas y directivos. Grandes cabeceras internacionales ya cuentan con decálogos o manuales que han de cumplir sus trabajadores al usar las redes sociales, en los que se remarca la necesidad de hacerlo con los mismos criterios periodísticos con los que se escribiría una noticia: contrastar, no divulgar informaciones falsas, etc., y con la recomendación de “dar tu voz, no tu opinión”.

El periodismo es un oficio público y no privado, y los que estudian y ejercen esta profesión deben escribir pensando en sus lectores, oyentes o televidentes, pero teniendo muy presente aquello que dice la guía de trabajadores del The Washington Post: “Los periodistas del Washington Post son siempre periodistas del Washington Post”.