Chamáronlle maricón

O 5 de xullo de 2021 vai quedar na memorias como a data na que a sociedade se revelou contra o fascismo, o machismo e a homofobia que tentan apoderarse non só das nosas rúas, senón colapsar a moral da sociedade. Tamén contra aqueles que con sentenzas ou mensaxes políticos e relixiosos, abertos ou equidistantes, institucionalizan os discursos do odio, lexitímano e valídano fronte o resto da poboación coma se fose unha opinión máis.

As multitudinarias concentracións en todo o Estado polo asasinato de Samuel, foron unha resposta, fronte a un crime homófobo, que marcarán un antes e un despois, como ocorreu coa folga xeral e as manifestacións do 8-M de 2018. Porque o asasinato do mozo coruñés, por unha caterva, non foi un caso illado, senón ese suceso que propicia a toma de conciencia social dun grave problema cunha resposta acaída ao reto que se nos presenta.

Non é que antes non existise esa parte da sociedade fascista, racista, machista, homófoba. Estaba aí. A diferencia é que, agora, non só perderon a vergoña, senón que tentan a súa institucionalización, polo que se está a facer máis e máis presente na rúa e nos medios.

Hai quen defende abertamente é tamén quen branquea esa mensaxe, normalizándoo. Propagan que esas persoas, que eles ollan como “diferentes”, son menos ca ti e, polo tanto, poden exercerse contra delas a violencia física, psicolóxica e simbólica que tanto atranca e desfai a vida deses cidadáns. Ese “maricón”, “negro de merda”, “puta”..., colocan ás que o sofren en situación de risco só polo feito de ser quen son.

Existe unha ideoloxía que nega a compoñente de xénero nos crimes machistas. Son os que quedan retratados cando afirman que tanto ten que a Samuel o matasen por “maricón” ou non.

Que o primeiro que axudou a Samuel fose un senegalés sen papeis, tamén é todo un feito indicativo. Que ducias de persoas ollasen a agresión e non fixesen nada por defender ao agredido, retrata a unha parte da nosa sociedade. Menos mal que este crime tivo unha contestación social maioritaria.