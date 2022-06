Chinchos e carpe diem

ESTE verán é o máis desexado do século. Todo o mundo di que pensa gozar a tope das vacacións despois de tanta pandemia e tanto pandemonium (político, económico...), de xeito que cultos e incultos invocan ese latinorio do carpe diem, que vai ser o lema estival. Ou sexa, hai que aproveitar toda ocasión de pracer, porque ademais, segundo dixo a ministra Calviño (andou moi optimista por aquí hai uns días), imos atallar a espiral inflacionista e a UE vai ciscar por Galicia fondos de recuperación a mazo. Que traducido á realidade quere dicir: perdidos todos os paraísos e sendo o futuro tan escuro, non queda outra: carpe diem, como aínda din os de ciencias (aos de letras xa non lles queda nin un escrúpulo de latín).

A primeira vez que oín este verbum horaciano (con que facilidade che quedan na memoria certas palabras escoitadas un día nun lugar e nun punto do tempo) foi da voz dun señor de ciencias (enxeñeiro), que era o primeiro madrileño que viña tomar os baños (alá polos desarrollistas anos 50) á miña aldea mariñeira, acompañado da súa dona e mais da súa filla Pastorita, que foi a primeira rapaza que apareceu en bikini na praia da Xunqueira. “Carpe diem”, dicía o enxeñeiro no bar de Adriano no momento litúrxico en que engulía o primeiro chincho da temporada.

Do vitalismo onomasiolóxico tan típico do Morrazo, naceu daquela un dos nosos localismos máis cosmopolitas (ghodechinchos) para homenaxear –entre o amor e o resentimento– a aqueles primeiros veraneantes madrileños enfeitizados coa gastronomía dos nosos jurelitos. Que ben faría Alberto Núñez Feijóo en traer por aquí en agosto á madrileña Isabel Díaz Ayuso para que se beneficie tamén duns chinchiños, que está demostrado que dan moita enerxía gastrofórica para gañar eleccións.

Deámonos á relixión do carpe diem, porque aínda que poidan subir os tipos de interés, a ministra de Economía dixo que vai ser a modiño; gocemos do carpe diem, porque como acaba de anunciar tamén nunha entrevista a actriz mexicana Marina Tavira, “la vida es ahorita” (que delicia de dicir).

Contemos –e cantemos– con que este verán volverán as andoriñas, os chinchos e os poetas clásicos coa súa lección anacreóntica e gozosa para convidarnos á verbena da boa vida. “Carpite florem”, aconsella o pícaro Ovidio na súa arte de namorar; “carpe diem”, recórdanos sempre Horacio... Pero tampouco nos pasemos, porque xa se preguntaba aqueloutro lírico (Hölderlin) para que nos van servir os poetas en tempo de tanta penuria. En todo caso, que pracer neste rabo da vida traer á memoria aqueles primeiros madrileños que viñan aos baños e aos chinchos na miña aldea mariñeira. Pero eu do que máis me acordo daquel meu paraíso perdido é do bikini de Pastorita.