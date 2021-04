Cien días de Biden

YA saben que esto de los cien días de confianza que se les otorgan a los presidentes cuando llegan al cargo es un poco un ritual, una costumbre. A veces, en los cien primeros días de un Gobierno no te da tiempo ni a coger la postura, sobre todo si te lo han dejado todo manga por hombro. Y la casa (blanca) sin barrer. Es, sin duda, el caso de Joe Biden. Cien días acaba de cumplir en la oficina, como dicen ellos, intentando parchear una sociedad dividida o rota, después de que Trump pasara por allí como un elefante en una cacharrería.

Olvidado Trump, o casi, Biden ha llegado para realizar, en principio, una política de corrección de los dislates anteriores (como no podría ser de otra manera). No lo va a tener fácil, porque son muchas las fuerzas que operan en sentido contrario. Ya saben cómo funciona esto.

Pero nadie se cree que Biden vaya a jugar un papel débil en la política (comparado al de Trump, que algunos creían de un heroísmo fulgurante; en realidad, eran fuertes sus frases, sus tuits y su tono, que no es lo mismo).

Biden es ese anciano que sus rivales querían mostrar, la edad no puede cambiarse, pero nada de un presidente débil. Al contrario, y a pesar de la terrible herencia, y de la gravísima situación propiciada por el COVID, está consiguiendo revertir muchas cosas. Y lo hace bastante en silencio, sin aspavientos para la galería, sin frases de vendedor de crecepelo: se agradece.

No ha estado muy presente en los medios (Trump combatió la prensa, sobre todo la que no le gustaba, pero estaba todos los días ante los micrófonos, y tecleando tuits, o mandando a otros que los teclearan). Biden ha parado la sangría de las redes, ha cortado al fin la hemorragia de la verborrea fácil.

Aunque su relación con los medios (salvo alguno) era terrible, Trump hacía que las audiencias se disparasen. Bueno: también lo consiguen los programas morbosos de televisión. Biden no parece dispuesto a ofrecer carnaza, y me temo que no sabría cómo hacerlo. Algún asesor le dirá que debe ofrecer más ruedas de prensa, pero, con el antecedente trumpiano, me parece bien agarrarse a la moderación: ya se sabe que no conviene hablar mucho si no es para mejorar el silencio.

Creo que Biden tampoco ha delegado en Kamala Harris, como tanto anunciaron sus rivales. Parece tener energía suficiente para llevar el peso de las decisiones, aunque lo haga sin levantar la voz. Bramar no asegura nada. En las apariciones públicas se diría que basta con hacer lo contrario de lo que hacía Trump. El giro es colosal. En las formas, en las palabras.

Pero también en los hechos. Comienzan a escucharse voces que creen ver su lado más débil en los asuntos migratorios. Es posible, pero hay que ver de dónde venimos. Ahí lo tendrá muy difícil, desde luego (aunque no lo veo agitando muros propagandísticos), sin embargo, su programa económico es profundamente social, parece eficaz, y revierte la política de impuestos de Trump (con una subida para los ricos): quizás ahí también tendrá una dura batalla. Creo que está dispuesto a darla.

Europa, despreciada por Trump, contempla a Biden casi con arrobo. También es ejemplar su tendencia al aburrimiento: qué más se le puede pedir a una democracia que eso, que sea aburrida. Demasiado show en los últimos tiempos. Biden puede ayudar a que baje la grave hinchazón de populismo que amenaza al mundo y que amenaza la libertad. La pandemia de bravuconería e intolerancia. Son sólo cien días: pero por algo se empieza.