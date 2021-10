Ciencia política

NON che me gusta nada que me cambien o politólogo de cabeceira (produce máis ansiedade ca que che cambien o médico de familia). Hoxe non se pode andar sen politólogo pola vida, porque sen el nunca entenderías, por exemplo, os matices que diferencian a Nadia Calviño e Yolanda Díaz nin os misterios que aniñan nos seus corazóns.

En política, un corazón de muller ten razóns que o corazón dun home non coñece. Elas sonche dúas mulleres que seica teñen nas súas mans o noso destino e, de entrada, parecen desa clase de señoras que perfilou Simone de Beauvoir no seu célebre libro O segundo sexo, é dicir, ese tipo raro de mulleres que chegan en por elas a ser. Mulleres que se fan a si mesmas. Pero non: Nadia e Yolanda están feitas por cadanseu pai.

O pai de Nadia enchufou-na de ben nova en Bruxelas (“Colócame la niña en Europa, que es muy guiadita”,

pediulle o vello Calviño a

Felipe González), e o pai de Yolanda enchufouna ben nova na lectura do Manifesto

comunista (“A ver si lo das

leído”). Ela non chegou a

lelo enteiro pero colleulle un aire a Marx, que acabou en brisa de Chanel. Ou sexa, Calviño e Díaz son dúas esfinxes sen misterio.

Pero aínda tendo esta perspicacia que eu teño para catar señoras políticas, boto de menos o meu politólogo favorito. Había que elixir os politólogos como eliximos os políticos: nas urnas. Para que ningún tertuliano xefe me cambie o analista que me espertaba nas mañanciñas dos luns e me transmitía enerxía para enfrontar a semana política, cunha sindérese e sintaxe galegas moi superiores ás do seu politólogo oligárquico.

E falando de oligarquías vénme á memoria aquel luminoso politólogo, Robert Michels, que hai cen anos advertiu da perigosa tendencia que teñen os políticos cara á oligarquía de partido (vémolo todos os días); pois agora se cadra tamén se está producindo entre a fauna politolóxica unha revirada oligárquica que recoloca ou cancela aos que non acaban de ser da capilla onde manda un capellán, para quen non somos cidadáns senón feligreses pecadentos, que eliximos gobernos coma monstros de Mary Shelley. Líbrenos Deus dun politólogo con ego e crego.

Fóiseme o meu politólogo de cabeceira, e non quero especular moito máis porque ao mellor foise por motivo de novas ocupacións ou novas circunstancias de vida (ou de morte). Pero neste país temos a obriga de desconfiar e des-construír. Quedei sen politólogo de urxencias no momento en que máis necesito discernir entre Nadia Calviño e Yolanda Díaz.

Porque en política, coma na vida mesma, estamos condenados a elixir: non se pode “querer a dos mujeres a la vez y no estar loco”, como cantaba Antonio Machín naquel bonito bolero. Que me devolvan o meu politólogo.