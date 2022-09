Cierra Tavistock

CIERRA en primavera esa clínica londinense, promotora de tratamiento transexual. El informe de Hilary Class (2021) aúna testimonios de empleados, pacientes, expertos, y abruma la ligereza con que se procede en el diagnóstico de “disforia de género” y el chute de hormonas para bloquear la pubertad en adolescentes y el retraso en la aparición de caracteres sexuales secundarios.

Se justifica en el malestar (a menudo pasajero) de los candidatos y orillan un tratamiento psicológico que ajuste una identidad emocional todavía indefinida. Sanitarios precipitados inducían a que los/las adolescentes a que aceptaran a los dieciocho años la extirpación de órganos genitales externos, a menudo de forma irreversible.

Trans arrepentidos han hablado: “Mi problema era psicológico, no fisiológico, soy más raro/a que antes; me empujaron más que me informaron”. Sue Evans divulga ese lado oscuro del transexualismo: ella formó parte del equipo médico de Tavistock que prescribía –“de modo imprudente” dice Evans– bloqueadores de la pubertad y hormonas de sexo opuesto a los chicos (testosterona a ellas, estrógenos a ellos).

Aumentaron los clientes de Tavistock de cincuenta pacientes en 2009 a 2.500 en 2020. Esto abocó a los médicos a no detenerse lo suficiente en cada caso, a emitir diagnósticos de Disforia de Género de modo expedito y a empujar al paciente hacia los bloqueadores hormonales y los tratamientos posteriores.

Y la ideología de género sostiene de forma teórica (“soy lo que quiero ser, dejo de lado mi sexo”) ese marco extravagante y nada natural. La líquida emotividad contemporánea traspasa líneas rojas y frivolizar con la Naturaleza es una de ellas: el sexo es biológico, y el transexualismo malbarata la biología y la genética.