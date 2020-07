Cines, películas,vida

O cine é un espectáculo e un negocio. E seguramente terá unha vida moi longa nos dous aspectos, porque as nosas vidas foron poboándose de pantallas e un dos alimentos principais desas pantallas son as películas e outros innumerables produtos audiovisuais: as series, os informativos, os documentais, os videos musicais e todo tipo de historias contadas en imaxes.

Nunca houbo tantos espectadores potenciais, nin tantas maneiras de ver unha película –grazas a esas mil pantallas que nos rodean permanentemente–, nin tantas posibilidades de atopar algo á medida de cada un. Mesmo as pantallas tradicionais –as salas de cine– prosperan: nos últimos sete anos, a asistencia aos cines en España medrou nun 37% e no ano 2019 rexistrou unha notable cifra de asistentes, pois se venderon máis de 105 millóns de entradas.

Sei que moitos espectadores botan de menos o vello ritual de ir ao cine. Os cines das vilas e cidades eran eses edificios construidos co propósito de acoller as proxeccións, pero tamén eran unha referencia no espazo e na vida social, unha memoria compartida , unha continuidade no tempo, un lugar de encontro entre seres reais –os espectadores– e outros quizais mais reais e perdurables, que eran os personaxes das películas.

Os vellos cines eran unha casa para ser habitada por algo que está feito da mesma materia dos soños, por usar a frase de Sam Spade. E a mestura destes elementos era o gran valor do Colón e o Equitativa na Coruña, do cine Fraga e o García Barbón en Vigo, do Salón Teatro e o Yago en Santiago, do Jofre e o Capitol en Ferrol. E tamén dos cines das vilas: o París en Muros, o Fontao en Vila de Cruces, o Lalín...

Quizais sexa so unha nostalxia pouco intelixente (como todas as nostalxias), pero esa función dos cines de ser memoria e espazo social dentro do tecido da cidade quedou medio vacante.

Xa non existe ningún dos cines do centro nos que viamos os grandes estrenos comerciais –Krakatoa, El Coloso en llamas, Las locas aventuras del Rabí Jacob– nin os cines nos que coñecimos os grandes clásicos dos anos 70 –El Padrino, Serpico, Taxi Driver, La Conversación–, nin os cines nos que descubrimos a Billy Wilder ou a Woody Allen ou a Clint Eastwood, nin as salas de sesión continua onde vimos por vez primeira as pelis de Houston, de Ford, de Howard Hawks, de Sam Peckinpah...

Tampouco os cines nos que vimos Lo que el viento se llevó e nos que soubemos que non era unha pelicula racista, aínda que falaba dun momento histórico no que o racismo formaba parte das leis e dos costumes.

Dixen xa que era unha nostalxia pouco intelixente? Moi seguramente o é. Nunha pantalla ou noutra, o cine seguirá a ser unha prolongación da vida, un espectáculo e un negocio ao que moitas veces segue acaéndolle ben a palabra cultura.