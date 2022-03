MIENTRAS la verdad se mantenga en una especie de equilibrio inestable corremos el peligro de estar siempre a la defensiva y caer en un cinismo confuso y una hipocresía desvergonzada. El mundo está enfermo por falta de verdad, y miramos de reojo al vecino al que, casi siempre, se considera un competidor y no un compañero o un amigo. No dice Putin la verdad, cuando intenta explicar a todo el mundo que la ilegal invasión de Ucrania es una respuesta legal a inexistentes derechos sobre territorios de la nación vecina. No dice la verdad el yihadista que pretende socavar los principios religiosos con el empleo de las armas. En el primero, basta con escudriñar su mirada torva y cara de pocos amigos y en el segundo, el misterioso rosto que se escode bajo unas largas barbas y un turbante. Ambos tipos de personajes llevan grabados en la mente el odio y la mentira, envueltos en cinismo y sinrazón y son proclives a la sangre de las guerras.

La hipocresía es otro mal social que nos embarga. Tiene bastante que ver con la mentira. O, al menos, es la representación teatral de una realidad que no corresponde, siempre, a la verdad El hipócrita va provisto de careta. Y los gobiernos, a veces, también. El que tenemos y padecemos aquí es un claro ejemplo de lo dicho. Al menos, fue un día el autor del mandato que nos puso, por la fuerza, a todo el pueblo la careta, so pretexto de pandemia, escondiendo la sonrisa y dejando, a la vista, nuestro ceño enfurruñado, con motivos. Cinismo, hipocresía y política son tres estados de conciencia que manejan, fácilmente, los gobiernos.

El nuestro, que preside el señor Sánchez, al nacer de la mentira, lleva estigma, a las espaldas, de por vida y, como sus miembros no son mucho de ir a misa, ignoran aquellas sagradas palabras que acusan al hipócrita de que “ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo “. Y, por ello, satanizan al PP, porque pacta con Vox en Valladolid, mientras tragan la gran viga, cuando ellos lo realizan con Podemos, en Madrid. Y aún peor, con aquellos que crecieron en el clima deletéreo del etarra, o los otros que vulneran los preceptos de nuestra Constitución, blasonando de un separatismo impertinente. Muy floridos los discursos, con los gestos estudiados, las promesas incumplidas, que es teatro del barato. Y es cinismo vergonzante, hipocresía en el manejo de los vínculos sociales y, en resumen, política de vuelo raso.