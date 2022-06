“Clorindae”: Performance de Música y Danza, en las Xornadas de Música Contemporánea

Espectáculo dancístico-musical de alto voltaje para las Xornadas de Música Contemporánea”, en el Teatro Principal-20´30-, que estará confiado a Sinforosa Petralia y Rosalía Gómez Lasheras, desde el teclado y a Patrizia Lo Sciuto, en los pasajes dancísticos. Un programa sorprendente en cuanto a su planteamiento exigencias, recurriendo a creadoras con argumentos profundamente rompedores. Los resultados, sorprenderán paso a paso y sin posible reposo. Quedémonos en un principio, con ellas, necesarias artífices del proyecto, en una propuesta femenina por todos sus vértices. Una de las pianistas invitadas, Sinforosa Petralia, formada musicalmente por Pietro De Maria, en la “Scuola di Musica di Fiesole” y con el profesor Claudio Martínez-Mehner, en la Hochschule für Musik Basel (Suiza), en donde obtuvo los Premios de los Concursos Tonino Pardo, Città de Balestrate, Nuovi Orizzonti, G. Rospigliosi, Talent Factory, antes de probar como solista con la Galileo Galilei Orchestra; la Kemmerorchester Basel; la O.S. del Teatro Massimo; la O.S. Siciliana, manteniendo un interés activo por los géneros cameristicos, participando en formaciones como el Ensemble Container (música contemporánea); el dúo con el fagotista Gordon Fantini, y actualmente como acompañante de docencia en las aulas de fagot y saxofón, de la Hochschule für Musik Basel, bajo la tutela de Sergio Azzolini y Marcus Weiss.

Rosalía Gómez Lasheras, nuestra pianista que repite en las “Xornadas, tuvo como maestro a Allan Weiss, en el Conservatorio de Utrecht, y también siguió los magisterios de Claudio Martínez Mehner, Anton Kernjak, en la Hochschule für Musik Basel. El fortepiano, en su aproximación a las músicas antiguas, será un eslabón determinante en el ámbito de sus indagaciones, trabajando con Edoardo Torbianelli, previo al acercamiento al clave, atendiendo a las atenciones de Jörg Andreas Bötticher, en la Schola Cantorum Basiliensis, epicentro por excelencia en estos géneros. Ganó el Concurso Young Pianist Foundation (Amsterdam); el Tivoli (Utrecht). Su experiencia profesional, la llevó a presentarse en salas como la Concertgebouw; el Tivoli Vredenburg (Utrecht); la Herkulesaal (Munich); el Palau de la Música (Barcelona); el Konzerhaus (Dormund), trabajando con prestigiados directores: Philippe Herreweghe y orquestas como la Noord Nederlands Orkest, la O.S. de El Cairo, la Duidsburger Philharmoniker, la O.S. de Basilea y certámenes como el de Música Antigua de Utrecht .

Patrizia Lo Scuoto, bailarina y coreógrafa, la pimienta y el picante del espectáculo, será el aporte de continuados sobresaltos, artista formada en el Instituto Rencontres Internacionales de Danse Contemporaine, de París, siguió la escuela de Trisha Brown Dance Company, participando en el proyecto “11 fugas”, de Bernd Uwe Marszan, solista de la compañía de Pina Bausch, siendo artista en residencia del “CCN Preljocaj”, en Aix-en Provence y en Annonay, en el “Studio choréografique La Barake”, creando en 2019,el espectáculo “H as Human”. Desde 1995, había sido coreógrafa y bailarina de la Compañía “Moto Armonico Danza”, dedicada a la investigación y experimentación entre música y danza, en la interacción con músicos y bailarines.

Compositoras elegidas por ellas para un espectáculo pluridimensional que recurre a los medios más sorprendentes, autoras como Cecile Martin, con “Wendung” para piano a cuatro manos, compositora nacida en Zurich y alumna de Dieter Amman en la Hochschule Lucern- Musik, para ampliar con G.F.Hass, Hanspeter Kyborz, Kaija Saariaho y Malcolm Singer. Se doctoró en la Guildhall School of Music and Drama, de Londres, con Julian Andersen, y un postdoctorado con George Benjamin. En 2008, ganó el Concurso Internacional de Música Contemporánea de Primavera, en Weimar. Presentó en el Festival de Davos,”Buble Trip”, con la O.S. de Lucerna y “Wave Trip”, fue obra destinada al Sondershausen. Destaca su ciclo “Seven Towers”, anunciado para Biel, con la O.S. de Berna, conjunto de siete piezas. También las compuestas para espectáculos de ballet, Fue artista en residencia de la O.S. de Biel, en Suiza.

Helena Winkelmann-“Vals hypnotique” de las “Trois dances suisses”- piezas para piano, pertenece a una compositora sueca impregnada por las circunstancias ambientales, con trabajos como “Conversación con los árboles”(Baumgesprach), y que artísticamente, entronca con los adalides de las vanguardias: Gérard Grisey, George Benjamin, Hugues Dufurt, Tristan Murail. Para dar la nota, siente encaminarse por sugerentes armonías y sonoridades, rítmicas fluidas en forma de masas sonoras, siempre apostando por patrones que la acercan a las influencias orientalizantes, con modismos tomados de cadencias de las materias del raga.

Jessie Marino- “Rot blau for two performers” (2009), norteamericana de Long Island, tiende a explorar, los elementos repetitivos, en concomitancia con el cuerpo y los objetos cotidianos, especialidad en ritualismos en la cuerda del absurdo, que la arrastran a trabajar sobre materiales electrónicos. No queda exenta, la importancia de la gestualidad como permanente estímulo. Parte de sus aventuras, quedaron destinadas al “Decoder Ensemble” y al “Pinguins Percussion” o al “Ultima Festival”. Fue Premio de la Harvard Universty, y del “Roma de la Academia Americana”. Estrenó con fortuna su obra “Wesleyan”, con Alvin Lucier, artista con el que colaborado frecuentemente, al igual que con G.Lewis, Klaus Lang o Steve Takasugi. En su etapa de formación, asistió también a las docencias de la Hochschule für Musik und Destellende Kunst Stuttgart.

Celeste Oram- “Toccata & bruisse para piano o pianista”- título cargado de previsibles agudezas en lo relativo a sus posibilidades interpretativas. El resto lo añadirán las actitudes receptivas de los espectadores. Trabajo sorprendente de esta neozelandesa, que se decide por explorar los recursos microinterválicos, en una búsqueda sobre argumentos temáticos de profunda implicación social. El teatro y la improvisación, resultan determinantes en los resultados finales. Colabora habitualmente con Keith GoGwilf, Alex Taylor, Madison Greenstone y Rob Thorne, y sus obras tienen como destinatarios principales al “Ensemble Adopter Berlin”, al “Fonema Consort “, neoyorquino; al “Stroma”, de Nueva Zelanda y al “Longleash”, también de Nueva York. Para completar el elenco, Katharina Rosenberger, con “Bögen”, para piano a cuatro manos y Cathy van Eck, con “Cheering for others makes you a leader”, para performer. “Clorinda”, nos llega a través de Claudio Monteverdi, concretamente por su ópera “ll combattimento di Tancredi e Clorinda”, inspirada en la épica de Torquato Tasso, en la “Gerusalemme liberata”. Una indagación entre música y expresión física, recreando una performance interdisciplinar performativa.