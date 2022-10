Código Penal a la carta

POR si faltaba algún nuevo disparate que añadir a la ya amplia literatura sobre el compromiso personal del doctor Sánchez (ya saben, aquel que decía que “por principios” nunca llegaría a la Moncloa si ello dependiera de pactar con los independentistas o que en Cataluña se había cometido un delito de rebelión o que estaba en contra de la concesión de indultos a los políticos, etc..), digo que ahora los consocios del presidente, de Esquerra Republicana de Catalunya ha dicho, con respecto a la modificación del “delito de Sedición”, que apoyarán toda medida que suponga “democratizar el Código Penal”, que por lo visto tiene que ser democratizado, pero no cumplido, del mismo modo que no cumplen las sentencias judiciales que les afectan.

Como “hombre de palabra”, como gusta en definirse, Pedro Sánchez cumple la suya cuando se trata de pagar apoyos, ya sea de Bildu o de ERC, pese a todo cuanto hubiera dicho antes en sentido contrario.

Pero con respecto a los motivos de reforma del delito de sedición, la mentira se reviste especialmente. En este caso, además, en el intento de despistar a los ciudadanos sobre el verdadero motivo de la reforma (pago de un compromiso a cambio de otro con sus consocios), el problema es de concepto.

Porque lo que se trata es de hacer ver que el delito de sedición no es necesario, o que no existe en otras legislaciones “más democráticas”, aunque allí, aunque se le llame de otro modo, la conducta de los condenados e indultados por sedición, merece el mismo o parecido reproche penal, incluso agravado al incurrir en el propio delito de traición. Y lo que viene detrás de la reforma, o sea, rebaja, no es ya la práctica impunidad de los hechos cometidos, sino la apertura de la autopista por la que regresen los huidos, al beneficiarse de la retroactividad de la reforma de la ley, en cuanto les benefició.

La substantiva reforma democrática considera excesiva la pena, lo que al abaratar el delito invita a cometerlo sin grandes riesgos, lo que, en este caso, dado el nulo arrepentimiento y expresa voluntad de alcanzar los objetivos que dieron lugar a los hechos anteriores, no parece justificar la reforma pretendida, a lo que se añade que sea simplemente un contrapago de los compromisos de Pedro Sánchez a sus deudores.