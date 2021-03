Coireando...

FORON moitos días de chuvia, tardes sen fin pechados na casa, onde o certo é que cada vez nos sentimos máis seguros. Aínda que apetecen xornadas de luz cegadora que obrigan a non esquecer os lentes de sol, eses que lucimos con alegría sen importar que se empañen coa mascarilla. Vaia se apetecen! Sentir ese calorciño que agarima, que endoza os recordos e augura mellores momentos.

Mentres... algunhas desas tardes gústame ocupalas con traballos de artesanía en coiro. Este hobby permíteme evadirme de todo, coma un bo libro. E nesas tardes de chuvia, aquelas que non se dedican a traballos de investigación e preparación de clases ou temarios para o alumnado de segundo de Bacharelato, dedícome ó deseño de distintas pezas empregando este nobre material.

Síntome satisfeita dos resultados: as carteiras e os bolsos feitos a man coa pel curtida de poldro e de vaca esconden moitas horas de traballo e de evasión, convertíndose nun magnífico entretemento para esta época de restricións. Nesta relaxante actividade, os golpes de martelo e o son do sacabocados fúndense coa música árabe que me acompaña nas fins de semana nas que non saio da casa para nada. Coma se estivese confinada...

Tardes de temporal, de boas melodías e unha taza de té. Minimizando riscos, diso se trata. Intentando actuar coa maior responsabilidade nesta empresa, que é garantir a seguridade de todos. Quedando na casa e aproveitando para facer aquelas actividades que dan sentido á existencia. Como dedicarse a un mesmo. É necesario ás veces cambiar a ducha diaria por un baño de sales relaxantes, desfrutar dos pequenos praceres que nos brinda o calor do fogar e así renacer.

Lembro como me acheguei a esta afección anos atrás, de moza. Foi a través dunha iniciativa do Concello de Lugo que pretendía ofrecer distintas actividades alternativas para o ocio nocturno, de xeito que non sempre as fins de semana tivesen como obxectivo pasar a noite de pubs.

Foi na etapa universitaria. Chamábase Elixe a túa noite. Alí ofrecíanse actividades deportivas, de baile (que recordos daquelas noites de danza do ventre!) e de artesanía. Pode que o meu gusto polo coiro nacese daquela, facendo pequenos traballos (unha carteiriña para moedas, algún chaveiro...) e aventurándome de xeito autodidacta na confección dunha funda para unha carpeta de clase, despois de participar nun taller de coiro cun artesán (Rappa).

Foron pasando os anos e volvín tomar contacto con este pasatempo que nunca cheguei a abandonar a través da Deputación de Pontevedra, ó participar nun pequeno taller de artesanía con outra artesá (Enxebre). Seguiu a paixón. Outros traballiños con pel de poldro, como un ‘vacíabolsillos’, algunha carteira... E de novo o desexo de aventurarme con algo distinto. Un desafío: facer un bolso e poñerlle cremalleira. Autodidacta outra vez. Probando e vendo que era posible.

Era capaz. Detrás desa iniciativa, máis proxectos. E con esa euforia, o desexo de transmitir ese gusto pola artesanía ó alumnado que o quixese, de xeito altruísta, sacrificando tempo libre para dedicárllelo ós rapaces que desexasen aprender e desfrutar no proceso. Hai un grupo ó que lles encanta. Vivímolo. Comparto con eles ideas, para este alumnado inaugurei un taller de coiro no instituto hai un par de anos.

Agora o COVID-19 non nos permite xuntarnos, pero a actividade segue, case de xeito semipresencial porque esas horas de lecer continúan nas distintas casas. Así seguimos, coireando, aprendendo e desfrutando no camiño, na viaxe do ensino.