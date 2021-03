PARA Encarnita, una asistenta de mi madre, Colón era un detergente. Para los niños se trata de un señor muy valiente, descubridor de América con el dinero de Isabel I, la reina católica, tras empeñar sus joyas. Los parroquianos de la Taberna del Cojo, trasegado el vino peleón de cada tarde, cantaban que Colón y los hermanos Pinzones eran unos maricones... Para los tertulianos Colón es una foto, cada vuelta de tuerca electoral más difusa...

La imagen de la Plaza de Colón empezó siendo una mentira arreglada con Photoshop, ¿recuerdan?, aparentando más público del asistente. Ofrecía la concurrencia de tres amigos incómodos pero que parecían condenados a caminar juntos. Fue uno de los muchos errores mayúsculos del presunto líder centrista Albert Rivera. Quien, en otra foto llegó desnudo a la política, y después de Colón se fue por una disimulada puerta giratoria, tras vetar cualquier relación con los socialdemócratas del PSOE. Dejó el centro hecho unos zorros en manos de una desconcertada Inés Arrimada, que no logra bailar el vals adecuado para ocupar ese lugar de la pista.

Los últimos sucesos de las mociones de censura en Murcia, Madrid y Valladolid, el tamallazo murciano, la convocatoria de elecciones madrileñas por Díaz Ayuso, el picor de las coaliciones de gobierno en Valladolid y Sevilla... concluirán por transmutar la estatua de Colón de tonos sepia al color de la extrema derecha. No, esa imagen jamás volverá a ser azul-naranja-verde, acabará siendo marrón pardo en el próximo gobierno de coalición madrileño. El centro, que una vez fue el vellocino de oro perseguido por Manuel Fraga, no existe.

La historia confirma que el centro político es una utopía. El de Adolfo Suárez fue un matrimonio de conveniencia entre fuerzas de derecha y un perejil socialdemócrata, que Felipe González no tardó en absorber. El centro que vino a inventar Rivera no disponía de solidez ideológica para resistir. Y la incompetencia de Pablo Casado no posee capacidad para volver a centrar al PP. La ciudadanía poseedora del voto útil, como espejismo del centro no partidista, jamás militará en un partido que se llame de centro. Colón ya no es Colón y el centro político no es lo que parece.