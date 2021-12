¿Cómo afrontar el tsunami de casos por ómicron?

LA variante ómicron se convertirá en dominante en España, debido a su gran capacidad de transmisibilidad (en Reino Unido se han triplicado los casos en 24 horas) va a desencadenar un tsunami de contagios (IA>1.000 casos por 100.000 hab.), que va a saturar la atención primaria y los servicios de urgencias, aumentarán los ingresos hospitalarios (personas con inmunodeficiencias, patologías previas, etc.), y se podrá colapsar el sistema sanitario.

Virólogos, epidemiólogos y expertos en salud pública, analizando lo sucedido en Reino Unido (IA>1.500) y Dinamarca (IA>1.900), donde se dispararon las alarmas a causa de la variante ómicron (dominante), venimos advirtiendo –sin éxito– de la necesidad de endurecer las restricciones en las fiestas navideñas, de ahí que en enero tendremos un crecimiento exponencial de casos, y una situación similar a la de estos países. Que España tenga un 90% de la población vacunada podrá ayudar a contener la magnitud de la 6ª ola, pero no es suficiente ya que estas vacunas no son esterilizantes y no evitan el contagio.

No podemos confiarnos en que la clínica del covid con la variante ómicron sea más leve. Estudios científicos avalan la teoría de que la variante ómicron se replica mejor en los bronquios que en los pulmones, de ahí su mayor transmisibilidad y que la enfermedad sea significativamente menos grave, si bien de momento tenemos que ser muy cautos hasta disponer de más información sobre el impacto en los mayores y más vulnerables.

Este tsunami de contagios causado por la variante ómicron dada la rápida transmisibilidad de la infección y el gran volumen de casos, traerá más hospitalizaciones y posiblemente más muertes que la variante delta, que pierde protagonismo ante la eclosión de la variante ómicron.

Ante esta previsible situación a la que nos vamos a enfrentar (colapso de la atención primaria y sus graves consecuencias sobre el sistema sanitario asistencial) es preciso adoptar medidas drásticas de forma urgente, sobre todo teniendo en cuenta que las vacunas actuales pierden algo de efectividad ante la variante ómicron respecto a las anteriores variantes, si bien sigue siendo alta, de ahí la importancia de administrar cuanto antes la dosis de refuerzo a los grupos vulnerables para aumentar su protección; hay que priorizar a los mayores de 40 años, y tener en cuenta a determinados colectivos (niños con enfermedades crónicas, cuidadores de mayores, profesores, etc.).

Según Moderna, la dosis de refuerzo multiplica por 37 los Ac neutralizantes que bloquean la infección e impiden que se convierta en una enfermedad grave; y según Pzifer, ofrece una protección de un 70% frente a ómicron.

La Conferencia de Presidentes ha sido un fiasco ante la falta de propuestas del Gobierno central, que una vez más le pasa la pelota a las CCAA y a los jueces. El éxito vacunal en nuestro país ha contribuido a reducir los ingresos hospitalarios y la mortalidad por covid-19, las vacunas han minimizado el daño en la salud, de ahí la importancia de aumentar la cobertura vacunal y que se vacune todo el mundo, incluidos los niños de 5 a 11 años; pero no es suficiente.

Ni el pasaporte covid ni los test de Ag son la panacea para afrontar lo que se nos viene encima y contener esta 6ª ola, hay que redoblar esfuerzos en la protección de los grupos más vulnerables (mayores, discapacitados, etc.), y endurecer las medidas que sabemos por experiencia que funcionan: cierres nocturnos, limitación de aforos en hostelería, teletrabajo siempre que sea posible, prohibir y/o limitar la celebración de eventos masivos y celebraciones públicas y privadas de más de 10 personas, toques de queda nocturnos, etc.; además de cumplir estrictamente con las normas: uso de mascarilla, ventilar interiores, distancia social, desinfección de manos, etc.

Estas medidas son imprescindibles para frenar la creciente transmisión comunitaria y evitar un incremento de la presión asistencial que colapse el sistema sanitario.

Más recursos para la Ciencia y la Salud Pública, y menos demagogia, los gobernantes en la toma de decisiones (unidad de acción) tienen que tener altura de miras y pensar en el interés general de la población, apoyándose en criterios científicos, epidemiológicos y sanitarios, siguiendo las recomendaciones de los expertos.