Cómo está el patio de papelillos

Seguro que recuerdan aquello que dijo Pedro Sánchez de que no podría dormir tranquilo si tuviera a Pablo Iglesias en el Gobierno.

Bueno, pues creo que esta semana está recuperando el sueño perdido y por fin le va a sacar rendimiento al colchón que dice que se compró para La Moncloa tras tirar el que utilizaba Mariano Rajoy y que tanto yuyu le daba.

Pero no se crean todo lo que escuchan de los políticos o todo lo que dicen. Ya en su día, Vox Populi aseguró que fue el entonces líder popular quien donó el colchón a una oenegé y no fueron ni Sánchez ni su mujer, Begoña, los que tomaron la decisión del tirar el anterior.

A lo que vamos, ahora los que no dormimos somos el resto de españoles, prácticamente los 47 millones de ciudadanos de este país estamos en un sinvivir, en un estado de ansiedad constante sobre el turbulento devenir político, a la postre la base de nuestro futuro más inmediato.

Todo por la que montaron José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, y Carlos Cuadrado, mano derecha de Inés Arrimadas, con la moción de censura de Murcia, más que una operación política, una chapuza digna de Pepe Gotera y Otilio, ya que no previeron la que se les podía venir encima.

Nada, absolutamente nada, salió cómo querían o deseaban las direcciones de las dos formaciones: los socialistas querían ganarse a los naranjas para compensar en el Congreso la pérdida de apoyo de los independentistas y conquistar gobiernos autonómicos en otras regiones, y Ciudadanos buscaba ese golpe de efecto que les sacara del ostracismo en el que se habían hundido aunque fuera a costa de romper el pacto que tenían firmado con el murciano López Miras.

A mí lo que más me sorprendió es que es la primera vez que veo que un partido se hace una automoción de censura, porque no olvidemos que los de Arrimadas tenían varios cargos en el Ejecutivo de esa región. Y encima los populares le dan la vuelta a la tortilla, se ganan a los cabreados de Cs y dejan a PSOE y la formación naranja con una mano delante y otra detrás en Murcia, Castilla y León, Andalucía y, cómo no, Madrid.

Eso sí que fue un golpe de efecto de Isabel Díaz Ayuso, no el único, pero sí muy bueno con esa convocatoria inesperada de comicios autonómicos y graves daños en Cs y Podemos. “España me debe una, hemos sacado a Pablo Iglesias de La Moncloa”.

Así está, hinchada como un pollo, contenta y feliz con las encuestas, que a priori le dan un excelente resultado y la sitúan muy cerca de la mayoría absoluta, por lo que tan solo necesitaría un pequeño empujón de la ultraderecha de Vox para gobernar con toda la comodidad.

Y llega un segundo golpe de efecto, el del líder de Podemos, que anuncia que deja el cargo de vicepresidente tan solo diez minutos después de comunicárselo a Sánchez y, encima, le diseña la crisis de Gobierno, colocando a la fenense Yolanda Díaz en la vicepresidencia tercera y a Ione Belarra como ministra de Asuntos Sociales.

Así están las cosas: fracasada moción de censura en Murcia, Ciudadanos hundido, en una grave crisis existencial y con muchos de sus miembros corriendo hacía Génova mientras otros se pasan al grupo mixto y le hacen un roto a sus cuentas tras dejarles sin grupo parlamentario en el Senado; el Gobierno de coalición pendiendo de un hilo; Ayuso feliz como una perdiz, y Pablo Iglesias, de candidato a la Asamblea de Madrid intentando salvar los muebles de Podemos de la debacle que también le vaticinan las encuestas.

Que, por cierto, a ver si sobreviven o se ahogan, porque Íñigo Errejón, hombre que no olvida, le cerró la puerta en las narices y le deja solo ante el peligro, sin el apoyo de la izquierda sólida y unida.

Cómo decía el martes Rocío Monasterio, la candidata de Vox para la comunidad, tras el seísmo político: “Nos vamos a divertir mucho”.

Por cierto, ya hay analistas que miran mucho más allá y auguran que habrá elecciones generales para final de año. Sí, así lo creen, porque dicen que una vez aprobados los presupuestos, con el Gobierno de coalición posiblemente roto, sin el apoyo catalán, etcétera, no le quedará otra que enfrentarse al dictamen del pueblo y las urnas, a pesar de que lo hayan negado durante esta semana en varias ocasiones.

No se crean, esto aún no terminó, nos quedan muchas más sorpresas y no puedo garantizarles que este domingo, cuando estén leyendo esta página no haya quedado obsoleta tras algún nuevo golpe de efecto sabatino.

Ahora sí que viene que ni pintada la expresión aquella de Tip y Coll, cuando al acabar su programa dominical decían: “Y la próxima semana hablaremos del Gobierno”.

Dios mío, cómo está el patio de papelillos.