LOS PERIODISTAS de The New York Times le preguntaron a la gente de Facebook (no sería Mark Zuckerberg, imagino, que estaría ocupadísimo) qué había pasado con Whatsapp, Facebook e Instagram, y ellos dijeron que era “como un día de nevada”. De esos en los que no hay quien arranque el coche. De esos en los que resulta una proeza descongelar el parabrisas. De esos en los que no hay manera de llegar a ninguna parte, ni siquiera hundiéndose hasta la cintura. Vaya por delante que a mí me encantan los días de nieve.

La caída de Whatsapp y las otras redes fue la noticia del día y muchos se la tomaron como un síntoma evidente de que había llegado el Apocalipsis. O, al menos, una forma de él. Las televisiones preguntaron sobre la movida, como suelen, y la gente contaba sus batallas perdidas: ¡seis horas sin escribir un mensaje! “No pude decir que había llegado”, comentó una. Y la reportera le recordó que podría haber llamado por teléfono: una cosa que se hacía en el pasado. Ella, azorada, fue sincera: “¡En ningún momento se me ocurrió!”

Comprendo que seis horas sin todo esto es como si se cayeran las columnas que soportan nuestro pequeño mundo (ya ven que parecen algo frágiles). Yo mismo me vi sorprendido. Das por hecho que estas cosas funcionan solas, y, claro, no es así. No exactamente. Muchos se sintieron decepcionados porque no podían anunciar por Whatsapp ni por Instagram que no funcionaban Whatsapp ni Instagram. Era la red social que se mordía su propia cola. Buenafuente, en su monólogo nocturno, ironizó: “hay quien no sabía si comer o no, porque no podía subir la foto del plato a la red”.

Hay un momento en el que descubres que el fin del mundo puede consistir en no poder enviar un mensaje para anunciar que es el fin del mundo. Muchos lo creyeron durante seis horas del lunes. Sintieron que nadie estaba al otro lado, que no escuchaba ni dios. El verdadero desastre es la incomunicación. Esa es la verdadera tragedia. Siempre me pareció premonitorio Esperando a Godot.

Horas después de arreglada la avería (parece que era un lío con los nombres de dominio, DNS, algo así como si Correos se olvidara de los códigos postales y de las direcciones de la gente), el morbo estaba en saber qué había pasado con Zuckerberg, uno de esos individuos que, en internet, siempre está asociado a las palabras patrimonio neto. Dicen que perdió entre 6.000 y 7.000 millones de dólares con la broma de los DNS. A este precio están, por lo visto, las seis horas de Apocalipsis. Las seis horas de nevada, que decían los de Facebook.

Más allá de los inconvenientes (más para Zuckerberg, pero para eso es el jefe), por la noche llegaron las meditaciones sobre la fragilidad del mundo. Llevamos semanas con temas muy terrenales, como el volcán de La Palma, y meses y meses con un virus, y de pronto, por si lo habíamos olvidado, nos recuerdan que hay un mundo virtual del que dependemos, con el que se mueve el planeta y que, si colapsa, provocaría tal vez un verdadero caos.

En la Ser, Aimar Bretos entrevistaba a Esther Paniagua, que publica estos días Error 404: ¿preparados para un mundo sin internet? (Debate). En fin. Dijo cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, que catorce personas en el mundo guardan las claves de seguridad de la red. Sonaba, como dijo Bretos, muy de película. Y hay más. Dicen que en Francia invitan a los escritores de ciencia ficción a imaginar cómo será el futuro, para saber qué hacer. No en las novelas, sino en la realidad.