Compás de espera para la “RFG”

El concierto de la jornada de la “RFG”, bajo la dirección de Felix Mildenberger, habrá de esperar a una fecha futura para su posible recuperación, en este programa que anunciaba obras de Richard Wagner, Edvard Grieg y Charles Gounod, mientras tanto, la gestión del Auditorio de Galicia anuncia en compensación para abonados y aficionados, la transmisión vía streamming de otras sesiones que pudimos disfrutar anteriormente y que se avanzarán en fecha oportuna. Volvemos al punto amargo de la temporada pasada, en la que en situaciones como la actual, nos despedimos de la misma sin caer en la ingrata evidencia de lo que se nos venía encima. Fue con el concierto que nos dejaron el día 28 de febrero nuestra orquesta, dirigida por Pablo González, contando con la pianista Claire Huangci, y la versión de “Noches en los jardines de España”, procedente de la Orquesta Bética de Cámara y “El amor brujo”, también del gaditano, con la cantaora María José Perez. A mayores, en ese programa bajo el reclamo de “Iberia”, se añadían dos tiempos de la “Suite Iberia”, de Albéniz, en el tratamiento orquestal de Jesús Rueda. Parecía como si un maléfico sortilegio, se respirase en el ambiente.

Hasta ese punto llegamos y el pulso del resto de la temporada, quedó definitivamente en suspenso. Es verdad que algunas de las actividades en cartel, saltaron por fortuna hacia la temporada en curso, una forma de no perder lo que ya estaba comprometido, aunque para mayor abundamiento, nos damos de bruces con el concierto de Jan Wierzba, en la serie de didácticos destinados a comienzos de febrero, y en colaboración con el Serviço Educativo da Casa da Música do Porto, viene marcado por parecidos sortilegios. Se trataba de continuar en los fastos del “250 Aniversario de Beethoven”. Con seguridad, el excelente encuentro didáctico entre dos entidades, acabará recuperando un espacio adecuado a sus méritos. El violinista Matthieu Arama, estuvo en este curso con el “Concierto para violín, en Re m. Op. 47, de J.Sibelius, en lugar del que en abril nos tenía reservado con el “Concierto nº 3, en Si b. m. Op. 61!, de C.Saint-Saëns.

Aquí nos plantamos pues, pero manteniendo el punto de esperanza, y para entonces, unas líneas para acercarnos a lo que tendríamos en agenda. Felix Mildenberger, ganador del “Concurso de Dirección Donatella Flick LSO 2818”, galardonado por la “Gabler- Stifung” y el “Festival der Nationen”, es asistente de la “London Symphony O”, y principal artístico de la “Sinfonieorchester Crescendo Freiburg”, que cofundó en 1014. Para el programa en el Auditorio de Galicia-20´00 h.- y mañana en el Teatro Afundación de Vigo -20´00h.-, contará con la “Suite Holberg Op. 40”, de E.Grieg, el “Idilio de Sigfrido”, de R.Wagner y la ”Sinfonía nº 1, en Re M.”, de Charles Gounod. Fue también asistente de Paavo Jarvi, en la “Tonnhalle O.Zurich” y desde 2017/9, de Emmanuel Krivine, con la “Nacional de Francia”, ejerciendo la docencia e la Universidad de Friburgo. Es miembro del “Dirigentenforum”, del “German Music Council” y de la “Akademie Musiktheater Heute”, del Deutche Bank Stifung, Estuvo asesorado por Sir Simon Rattle, E.Krivine y Gerhard Markson, que le ayudaron a colaborar con orquestas de primera línea. El “Premio Donatella Flick”, nació por iniciativa filantrópica de quien lleva su nombre y que asigna, además de la cuantía económica, el participar como director asistente invitado de maestros de la “London S.O.”: S.Rattle, François Xavier Roth o Gianandrea Noseda.

Una cita que se viene convocando desde 1990, con un jurado que presiden maestros como Y.Termikanov, T.Vasary, Andrew Marriner, Y.Pascal Tortelier, Pinchas Steinberg, Daniele Gatti, Carlo Rizzi o Sir Neville Marriner. Para el curso entrante, Mildenberg anuncia actividades con la “SWR Sinfoniorchester”, la “Stuttgarter Philharmoniker”, la “Nacional de Lorraine, la “Aarus Symphonieorkerter”, la “O. del Teatro Regio Torino”, al tiempo que mantiene funciones de asistente con Jukka Pekka Saraste”, en un proyecto sobre ”Lear”, de Aribert Reimann, con la “O. Estatal de Baviera” y también de Fabio Luisi en la “Nacional Danesa”, en Copenhague.

Edvard Elgar con una obra primordial, la “Suite Holberg Op. 40”,calificada por el autor como “en estilo antiguo” y nacida con motivo del bicentenario de Ludwig Holberg, patriarca del pensamiento y de las letras noruegas. Fue en principio una cantata conmemorativa para coros de hombres, antes de aprovecharla para extraer una suite y dos versiones para piano a cuatro manos. Un estilo de género por parte de quien era un consumado miniaturista, en trabajos tomados del folklore, delicadezas breves y sencillas de música de salón. La suite acostumbrada, nos convida a disfrutar de sus apetecibles pasajes. El “Peludio” de curiosa solemnidad; la “Zarabanda”, que nos envuelve por su naturalidad y frescura; la “Gavota”, a modo de “Allegretto”, acunada por las violas; la “Musette”, repartida en dos partes, den un sabor ancestral; un “Aire”, que resulta en su amplitud un “andante” meditativo, en Sol m.; el “Rigodón”, abocado al “Poco meno mosso”, entre violas y violines al vuelo de una cascada de ”piccicatti”, en un resumen de esta obra claramente descriptiva, un auténtica tentación en las programaciones camerísticas. De ello tenemos constancia por las frecuentes interpretaciones.

Charles Gounod, dentro del repertorio menos común del francés, con la “Sinfonía nº 1, en Re M.”, músico del que la posteridad dejará mejor memoria por la óperas y los oratorios y cuya escuela seguiría los dictados de Halevy (contrapunto), A.Reicha. Paer y Lesseur y que supo hacerse valer tras la consecución del “Prix de Rome” en dos ocasiones, un segundo premio con la cantata “Marie Stuart et Riccio” y el primero con “Fernard”. Su confirmación, vendría en 1851, con la ópera “Sappho”, pero la gloria definitiva llegará ocho años después con”Faust” . Siempre reconoció las influencias de Mozart y de C.W.Gluck y entre sus alumnos, destacan G.Bizet y .Saint-Säens. La sinfonía en cartel, es un trabajo de 1855, con destino a la “Sociedad de Jóvenes Artistas”, asociación fundada por Pasdeloup, quien destinaría los estrenos a la “Salle Herz” parisina. El “Allegro molto”, queda marcado por los violines definiendo el tema principal y en forma de sonata. El “Allegretto moderato”, se resuelve con las cuerdas en sordina que expresan una marcha taciturna. El “Scherzo: non troppo presto”, no duda en su carácter risueño y vivaz, presidido por los oboes y fagotes. El “Finale: Adagio-allegro vivace”, consuma el ideario de la sinfonía, que recibiría una excelente recepción por parte del público. Este tiempo final, en el que se encuentran detalles mozartianos, concede a las trompetas un peso considerable

Wagner y el “Idilio de Sigfrido”, composición connotada como pocas y única en su catálogo, partiendo de un juego de guiños entre el autor de la “Tetralogia” y Cósima, su compañera, en un sentido obsequio reservado para el 25 de noviembre de 1870, día de su aniversario y que se escuchó en el dorado retiro de Tribchen, en una gala familiar, en la que estaría presente Friedrich Nietzche. Profunda y respetuosa relación, era la que mantenían compositor y pensador. Cósima, tras su relación con el director Hans vo Büilow, daría argumentos sobrados de literatura en un juego entrelazado de pasiones y desencuentros. Los amoríos entre la hija de Liszt y Wagner, venía de lejos y producto de ello, serían dos hijas. Para esta dedicatoria personal, no dudará en recuperar páginas de obras precedentes, que se avenían de perlas a esta especie de poema sinfónico. “Sigfried”, segunda jornada de la “Tetralogía”, está en los fundamentos de esta página embriagadora de principio a fin. Pasaremos por el sueño de “Brunilda”, que repetirán las maderas o la llamada del Pájaro. El autor, se conformaba sin duda alguna con un trabajo sin mayores pretensiones, pero la historia le tendrá reservado un futuro que, con seguridad, hubiese preferido que no tuviese trascendencia. El “Anillo” en su apoteósica dimensión, será el aldabonazo que creará escuela.