Competencias y comunidades

SE supone que las comunidades autónomas tienen una serie de competencias transferidas en materia de sanidad, educación, e incluso en sus políticas económicas y fiscales, que todos conocíamos. El Gobierno se escudó en esas responsabilidades delegadas cuando la pandemia se le fue de las manos, desentendiéndose y haciendo recaer en las administraciones autonómicas la gestión sanitaria, e incluso asuntos tan delicados y urgentes como las residencias de los mayores, por las que el vicepresidente Iglesias no ha hecho nada todavía.

Y aunque a la mayoría de los ciudadanos les sorprendió el paso de un estado de alarma centralizado a una repentina inhibición del Ejecutivo central, otros pensaron que quizá se tratase de permitirles a las CC. AA. un cierto margen de maniobra; es decir, que se les devolvía lo que, en verdad, les correspondía. Eso sí, también hubo quien vio este movimiento como una estrategia política para evitar el desgaste que siempre genera una crisis como la actual.

Paradójicamente, ahora comprobamos que quienes reivindican una independencia total, hasta el punto de proponer una ruptura con

el Estado, esto es, los independentistas catalanes y los radicales vascos, se han convertido

en socios del Gobierno, e intentan minar las competencias del resto de las comunidades

(no las suyas, claro).

Y como la coalición de Gobierno los apoya, las regiones gobernadas por los partidos de la oposición se ven obligadas a realizar consultas legales para saber qué pueden y qué no pueden hacer. Los separatistas catalanes y los extremistas vascos demandan la armonización fiscal en el territorio español. Eso sí, su homogeneización exige una subida de impuestos a nivel nacional, y no responde al criterio de expertos independientes. Ni siquiera calcula el daño que su enmienda puede ocasionar en la inversión y el futuro de la economía.

Incluso se advierte desde el Gobierno que la nueva y aberrante Ley de Educación no podrá ser contravenida a nivel autonómico. Dada esta anomalía legal, es lógico que ya se estén tramitando consultas jurídicas en relación al margen que tienen las CC. AA. para desarrollarla y adaptarla al amparo de sus competencias. Donde sí parece que, de momento, podrán actuar las CC. AA. es en materia sanitaria; porque, claro, atendiendo a la difícil situación actual, ésa parece ser la única competencia que no le interesa gestionar ni al Ejecutivo central ni a sus socios de gobierno, no vaya a ser que vuelva a quedar en evidencia su incompetencia.

Lo ideal sería que cuanta ley sanitaria, educativa o económica se propusiese a nivel central, contara con el beneplácito de los diversos territorios de España. Pero, lo que no se puede consentir, es que quienes han expresado su deseo de romper la unidad del país sean los coadyuvantes, e incluso los promotores, de una serie de medidas implantadas a la fuerza con la única y reconocida intención de desestructurar aún más nuestra frágil cohesión territorial.