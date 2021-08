Comprar vacinas

A extraordinaria aceptación das vacinas da COVID-19 entre a poboación española é un exemplo a nivel internacional. Espero que máis aló do temor a enfrontarnos desarmados á pandemia, estes datos mostren unha gran confianza nas vacinas e tamén, polo menos así quero pensalo, na ciencia e a tecnoloxía que as fan posibles.

Estados Unidos, pola contra, está a ter neste momento moitos problemas para conseguir vacinar a quen aínda non pasaron pola agulla. O rexeitamento, ou polo menos a desidia, dunha boa parte da poboación en dito país está a concentrarse sobre todo en zonas socioeconómicamente deprimidas. É dicir, entre quen menos perciben os potenciais beneficios do desenvolvemento científico e tecnolóxico do seu país, xa que non teñen acceso a eles e, pola contra, padecen algúns dos seus inconvenientes, como o desemprego tecnolóxico crecente. O certo é que mentres que tras a Segunda Guerra Mundial foi xeneralizado o progreso derivado dos avances científicos e tecnolóxicos, agora estes son a miúdo amplificadores das diferenzas sociais, económicas, culturais e educativas entre a poboación. Témome que en España imos camiño do mesmo, aínda que non o vivimos con tanta intensidade.

Dito isto, as empresas estadounidenses e a maior parte de quen lidera o país, sexa política, económica ou intelectualmente, seguen convencidos de que é imprescindible investir en ciencia e facer boa ciencia, aproveitando os seus resultados para avanzar no desenvolvemento tecnolóxico e a innovación. Ou o siguen facendo, ou saben que mesmo eles iranse ao carallo. Por certo, aínda que se adoita dicir que en EE. UU. é a empresa a que financia a investigación, esta non é toda a verdade nin a verdade máis importante. Desde Vannevar Bush e o seu moi influente libro: “Science, The Endless Frontier” (Ciencia, a fronteira infinita), publicado en 1945, é moi notorio o papel do goberno na aposta científica e tecnolóxica do país. Sobre todo en investigación básica, xa que os seus froitos maduran moi lentamente e o diñeiro privado ten demasiada présa.

En España os discursos sobre as bondades da ciencia e a tecnoloxía, ás veces mesmo grandilocuentes, non pasan facilmente das palabras aos orzamentos públicos nin ás contas das empresas. Seguro que por iso, e a pesar de poñernos con tanto afán as vacinas contra a COVID-19, non puidemos desenvolver aínda ningunha propia. Non faltan científicos capaces, creo que iso é notorio, pero faltan medios. De momento, polo menos, puidemos compralas.