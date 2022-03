Compromiso o tibieza

LAS trabas que algunas políticas y políticos españoles intentaron poner al envío de armas a Ucrania proyectan la imagen de nuestro país como un socio poco fiable para la OTAN y la UE. Pero el trasfondo va mucho más allá de una mera cuestión de apariencias. Se trata de no dejar morir a los ucranianos, sin posibilidad de defenderse ante un invasor tan poderoso. Tampoco vale decir que las armas no son la solución. Eso ya lo sabemos todos, como también sabemos que los esfuerzos diplomáticos y las negociaciones se llevaban a cabo mientras Putin, sin previo aviso, decidía ‘invadir’ Ucrania (no sólo ‘agredirla’, como algunas señalan). Nos preguntamos qué estaban haciendo quienes, desde sus sillones privilegiados, no se enteraron del devenir de los acontecimientos, y ahora tratan de medir sus expresiones; y demandan más diálogo con un tirano que por fin le ha reconocido a Macron el acoso y asedio que le espera al pueblo ucraniano.

Es verdad que esas “pacifistas” no son las únicas en el mundo que parecen dispuestas a no atender las peticiones de defensa del pueblo ucraniano y dejar que sucumba ante el dictador. También lo hace Nicolás Maduro desde Venezuela apoyando a Putin; el gobierno de Hungría, que habla de proteger a sus ciudadanos, pero impide que se envíen armas a Ucrania a través de su territorio; o China, que juega al despiste, ofreciéndose como mediadora más por salvar su deteriorada imagen y sus intereses económicos que por una condena explícita al tirano ruso. Pues bien, salvo estos y algunas monarquías y gobiernos poco democráticos, el resto del mundo está unido en la condena a la invasión rusa, incluidos muchos ciudadanos de la propia Rusia, quienes se atreven a desafiar a su mandatario so pena de cárcel. Estos días vemos cómo ancianos, jóvenes, mujeres, y todos cuantos alzan la voz a favor de la paz y en contra de la guerra, han acabado en los calabozos.

Esos sí que son valientes y pacifistas, como los ucranianos que defienden su tierra y la vida de los suyos. Entretanto, desde sus cómodos despachos, y con sus ‘sueldazos’ por unas funciones que no acaban de visualizarse, algunas políticas tienen la infantil osadía de poner objeciones al envío de ayuda en forma de armas al desvalido pueblo ucraniano. Y hablan de diplomacia y negociaciones, como si no se hubiesen enterado de que en eso estaba la OTAN, la ONU, el G7 y la UE cuando Putin decidió burlarse de todos. Por eso ya no es hora de ‘postureo’, sino de un compromiso decidido y sin fisuras para: 1) enviar ayuda en forma de víveres, medicinas y armas al pueblo ucraniano, 2) gestionar eficazmente la marea de refugiados que ocasiona la guerra, y 3) aislar y condenar al dictador ruso de forma que tanto los demás dictadores que mancillan el mundo, como sus seguidores y palmeros, aprendan la lección.