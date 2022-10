Con Javi Martín, bipolar

ESTUVE con Javi Martín, que vino por Galicia. Quizás se estén preguntando qué Javi Martin, porque él consiguió zafarse de la fama. No es que estuviera a mal con ella, pero cuando se desprendió de su cuerpo como se desprende un abrigo brillante y pesado, o como cuando te quitas una mochila, se sintió mejor. Cree sobre todo en el teatro, pero es actor, y la televisión, guste o no, también es para los actores. Pero Javi Martin vino a hablar de su libro, que no es una novela, sino el relato de una cruda realidad, contada, como él sabe, con humor.

Javi Martín fue uno de los presentadores de aquel legendario Caiga quien caiga (CQC). El programa alcanzó popularidad porque básicamente se dedicaba a incomodar a los políticos saliendo de entre las piedras, o detrás de las columnas, con un micrófono y unas gafas de sol para no ver ni ser vistos, supongo. Llevaban otro par de gafas en la recámara y pretendían que el político abordado en alguna isleta del tráfico, o en el recodo de un pasillo, se las pusiera con estilo, como brindis al sol, a la gafa de sol, para regocijo de todos espectadores. En esas gafas habitaba el poder simbólico de CQC, servían para romper la resistencia, pero en realidad el poder estaba en los cómicos.

El libro de Javi Martín se titula Bipolar y a mucha honra, y está publicado por Espasa. Es un libro gracioso, pero lo que cuenta no tiene gracia, porque es algo perfectamente serio. Allá en las Navidades de 2011, Javi Martín sintió que algo se rompía por dentro, “creí que me moría sin remedio”, me dice. No era una enfermedad terminal, sino la constatación de que una enfermedad mental se había apoderado de él y se veía abocado a transitar por un infierno. Ese infierno existió y se cuenta en este libro, junto a otras muchas cosas. Porque, además de la enfermedad, por el libro pasa la vida.

Javi Martín está totalmente recuperado. Medicado, diagnosticado, como él dice, pero con la capacidad intacta de seguir con su gran pasión, el teatro, y por supuesto con la capacidad de escribir un libro tan sincero como este. Me pongo un poco nostálgico y vuelvo a todas las risas que CQC nos regaló. Cuando participó en el programa (ese sí que fue un experimento sociológico sobre nuestra política patria) tenía apenas 23 años. Ni sombra de la enfermedad que iba a venir. “Nos divertíamos mucho y eso se notaba”, explica. Y reconoce que la mayoría de los políticos, de uno y otro signo, se prestaban a menudo a sus chanzas, no sólo por facilitarles las cosas, sino porque salir allí acabó convirtiéndose en una fuente de segura popularidad. Javi Martín me dice que fue bueno mientras duró, pero que no tiene nostalgia de aquello, no se debe alimentar uno del pasado.

Hablamos largo y tendido. Me dice que no es de recibo estigmatizar a nadie que, como él, haya estado en un psiquiátrico, o en más de uno, por eso precisamente ha titulado su libro Bipolar y a mucha honra. Después de todo el calvario, Javi Martín está preocupado por cómo la salud mental se ha convertido en un problema considerable en este mundo cada vez más difícil, mas cercado por la incertidumbre. Dice que hay que afrontar las cifras, por ejemplo, de asuntos que han sido tradicionalmente tabú, como el suicidio, porque los datos muestran el tamaño del problema. El libro es un descenso a lo más íntimo de un ser humano, pero leerlo te llena de paz y energía. Y además te ríes bastante, porque Javi Martín no sabría hacerlo de otro modo.