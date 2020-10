Con Mónica Ojeda

CON la proximidad de lo que ahora llaman Halloween, una tradición cultural de ida y vuelta que algunos creen norteamericana, me pregunté por la belleza del horror, por la mirada romántica, que en muchos casos se ha trastocado en disfraces pueriles y maquillajes previsibles. Qué ha sido de Coleridge y de los viejos marineros. La pandemia no va a dejar gozar la fiesta que regresa despojada del celtismo del Samhaín pero preñada de aditamentos comerciales, símbolos poco sugerentes y demás superficialidades. Pero esta es la época de lo superficial, y no sólo en política.

Quiso la casualidad que ayer tuviera entrevista con la gran Mónica Ojeda (se publicará mañana), una escritora ecuatoriana que hoy estará en Numax, en Compostela, para presentar Las voladoras, un volumen de cuentos publicado por Páginas de Espuma. Ojeda es una escritora joven que acumula ya un largo currículum, mucho reconocimiento, tanto en Latinoamérica como en España. Fue elegida como una de las voces más prometedoras de América por el Hay Festival y la crítica ha presentado sus novelas, su poesía también, como altamente sugerentes, como una mirada completamente nueva al territorio del dolor, el horror propio y ajeno, la muerte que estos días agita las hojas del calendario, como cada llegada de noviembre, la llamada de la tierra que hace de Mónica Ojeda, como dijo de ella Marta Sanz el otro día en El País, una poeta “de ambición telúrica”.

Penetramos ya en el otoño a través de esa llamada de la tierra, también en su lado beatifico, el abrazo a los árboles rojos y anaranjados, la suavidad húmeda del lecho de los bosques, que atemperan nuestras miradas temerosas. Son tiempos tan malos que algunos huyen del asfalto para encontrar la quietud y el silencio. Leo que el Hayedo de Busmayor, en El Bierzo, ha pasado en diez años de 300 a 4000 visitantes. De alguna forma, hay un regreso a la tierra y a los árboles, aunque es cierto que la destrucción de la naturaleza es mucha.

Pero Mónica Ojeda (que también acaba de publicar un poemario, Historia de la leche) alcanza en esta colección de relatos, Las voladoras, “el miedo natural y sobrenatural desde los paisajes y mitos andinos”. No siendo andina ella misma, me dice, “y desde el máximo respeto”, la joven escritora sobrevuela un mundo donde se arremolinan violencias cotidianas, envueltas en la hojarasca de ancestrales pulsiones, pegadas al paisaje, a los volcanes, “lagrimales de la Tierra”, un amor y un terror geológico, la presencia esencial de la sangre y su perfume, en todas sus formas, las viejas leyendas y el vuelo del cóndor, gigante como el albatros, cayendo en picado sobre la carroña y sobre los roquedales.

Así, por una tontería, pensé en eso, en cómo avanza el Halloween en nuestras vidas, mientras a nuestro alrededor crece la muerte entre las flores. El miedo es algo propio de este tiempo, una gran herramienta, una presencia cotidiana. Se ha multiplicado y ejerce su poder, adherido a los huesos. Frente a las tradiciones despojadas de los viejos significados, lo que escribe Mónica Ojeda se alza como un zarpazo de lenguaje feroz, el dolor que a veces nos hace trepar hacia las cumbres en busca de luz, el miedo atávico, ya sea en los Andes o ante los informativos.