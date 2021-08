Con muchos frentes abiertos

PEDRO Sánchez inicia sus vacaciones con la euforia a tope –forma parte de su ADN–, reticencias hacia su gestión por parte de varios presidentes de gobiernos regionales y un Ejecutivo recién remodelado sobre el que penden muchas incógnitas porque aún es pronto para poner nota a su eficacia.

Inicia el presidente sus vacaciones, y los líderes de los diferentes partidos, con una nueva ola pandémica no esperada, aunque hubo alertas de los profesionales cuando Sanidad decidió dar vía libre a las mascarillas en espacios abiertos –tenían razón vistos los resultados– y empezó de nuevo el incremento de nuevos afectados. Parece que remiten las cifras, pero no se puede bajar la guardia.

Aparte de la pandemia, la economía presenta mejores cifras, aunque están muy lejos de las necesarias para que se pueda encarar el futuro con el triunfalismo del que hace gala el presidente, y todo el interés se centra en los famosos fondos de recuperación europeas, cuándo llega la primera partida, y qué va a pasar con el famoso control de esos fondos, que Bruselas exige que sea determinante para seguir enviando dinero a los españoles.

Sánchez da lecciones de gobernabilidad a todo el mundo, pero el resultado que presenta al finalizar el primer semestre del curso político deja mucho que desear. Presume de ser el español con más capacidad de diálogo pero no ha conseguido nada, absolutamente nada, a través del diálogo. Se comprueba día a día con los independentistas catalanes, que no han renunciado a una sola de sus exigencias, lo que provoca permanentes subidas de listón, y se comprueba con los peneuvistas, por mencionar a sus principales apoyos parlamentarios.

Los nacionalistas vascos no le dan a Sánchez ni la mano, si no es a cambio de privilegios y de importantes cantidades de dinero. La Conferencia de Presidentes ha sido el último ejemplo: Urkullu solo ha aceptado acudir a Salamanca a cambio de competencias sobre la gestión de varios impuestos, lo que se traduce en más de 300 millones de euros. Eso no es dialogar, sino comprar.

Pedro Sánchez ha sido incapaz de establecer un mínimo diálogo con la oposición, y ante esa incapacidad lo que ha hecho el presidente ha sido cargar las tintas sobre el presunto bloqueo del PP a la renovación de las instituciones del Estado. Como mínimo, la responsabilidad del bloqueo habría que atribuirla a los dos partidos obligados a negociar.

Pero hay otro ejemplo que demuestra las escasas dotes negociadores de Sánchez : Ciudadanos. Nunca ha habido en ese partido un líder con más interés que Inés Arrimadas por llegar a acuerdos con el presidente del Gobierno. Inútil. Solo recibió desplantes, engaños ... e intentos de humillarla ante su insistencia en lograr acuerdos.

Y un tercer ejemplo de la incapacidad para negociar de Sánchez: no ha podido cumplir su objetivo de reducir el número de ministros porque no pudo convencer a Podemos de la necesidad de hacerlo. Lo que demuestra que sus éxitos negociadores están directamente relacionados con su dadivosidad, no con su poder de convicción.

Se va por tanto Pedro Sánchez de vacaciones con su irritante triunfalismo a tope, pero sin hacer los deberes. Las vacaciones se inician con muchos flecos pendientes. El otoño va a ser más decisivo que los habituales.