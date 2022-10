MANTENGO una larga charla con Pilar Adón cuando ya se acerca el mediodía, después de haber devorado con gran emoción lectora, también con sobresaltos, lo confieso, su última novela. Es la primera vez que hablo con Pilar, lo cual no me había privado de sus mundos literarios, que conocía desde hace tiempo, pero sí de su conversación, que, ahora lo sé, es un regalo para quien la escucha (como sus libros son un regalo para quien los lee).

Estuvo en A Coruña para lo de Javier Pintor, que suele traer autores muy principales, y al poco de llegar a Ourense, otra estación de su viaje galaico, respondió a mi llamada y accedió a hablar en profundidad sobre De bestias y aves, esa última novela que, como creo que dije, yo acababa de devorar la madrugada anterior, publicada por Galaxia Gutenberg. Le dije que estuve varias páginas en tensión, con gran incomodidad, porque la protagonista, Coro, se iba alejando con su coche más y más, pasando de carreteras primarias a secundarias, y eso me producía un gran agobio, más aún al ver (bueno, al leer) que casi se quedaba sin gasolina en el peor momento (eso me pasó a mí en Francia, en la Bretaña, una noche larga, de lo que deduje, seguro que equivocadamente, que los franceses tienen pocas gasolineras: pero esa es otra historia).

El caso es que me iba agobiando, como imagino que Pilar Adón había planeado, mientras Coro conducía a un no-lugar, a un sitio sin salida, a un cul-de-sac, aparentemente un lugar físico, tangible, pero que podría considerarse, admite, un lugar mental. Esto también me ha pasado, aunque no en Francia. Ese momento es el que se estrecha el camino, en el que ya no puedes dar la vuelta. Algo conspira para que suceda.

Mientras Coro viaja hacia lo que será un territorio del que resulta imposible salir, o del que luego ya no quieres salir, porque sientes que al fin perteneces a alguna parte, el lector se agobia y siente el peligro en las hojas de los árboles. Pero traspasada la valla negra, otro lugar comienza. Una comunidad cerrada de mujeres que la reciben como si la conocieran, mujeres que parece que se han despojado de todo y que no quieren volver a ninguna parte. Aquí puedes creer que estás en brazos de una distopía, de un lugar irreal, tan orgánico que los seres humanos y los animales y la casa forman parte de un todo inquietante, y en ocasiones, siniestro. Y luego están las aves. Las aves, como el agua del lago, son símbolos en este libro. Coro huye del mundo (su hermana murió ahogada), esto es una huida, y aunque le tienta el regreso, pide gasolina, cosas del mundo real, poco a poco entra en este lugar donde las reglas son otras, como ya había sucedido en otras novelas de Adón anteriormente: son sus obsesiones literarias.

Esta es una novela de la naturaleza, como quizás se dice ahora, en tiempos de gran pasión ecocrítica. Pilar viene también de Emerson y Thoreau. Como traductora, conoce bien la larga tradición anglosajona de historias conectadas con el entorno natural. Pero su lenguaje es único e inimitable. De niña, la hija del cazador aprendió una naturaleza que no tiene que ver con parques y jardines. Luego, su maravilloso cincel literario hizo el resto, ese lento desnudar de las palabras, y su magia para entender las reglas de la naturaleza, que no nos necesita. Accedemos aquí a esa parte del mundo a la que no es fácil tener acceso desde el lado humano, de ahí la extrañeza de descubrir la vida secreta de las aves y las hormigas, de entender otros códigos, de volver a las miniaturas de las hojas, al detalle del milagro. Es una de las novelas del año.