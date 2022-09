EN mi entrevista con Susana Fortes, que se podrá leer aquí en estos días, descubrí la importancia de unir el Mediterráneo y el Atlántico, que en ella se da de una manera especial. Ha sacado novela (catorce lleva publicadas), titulada Nada que perder, en el sello de Planeta, y la novela, como ya se dio cuenta oportunamente en este periódico, transcurre en el estuario del Miño, y entre los restos arqueológicos de Santa Tecla. Pero, de pronto, por sus páginas estalla también la memoria antigua de Esparta y Atenas, y también Odiseo, y el viaje de regreso a Ítaca. Hay una fusión de la luz valenciana y la bruma que dormita sobre el Miño, o de esa otra luz nuestra, que produce más destellos en el verde que en el azul. Las civilizaciones, los mitos, dándose la mano, tan distintos, pero tan iguales, porque finalmente todo es el temor a la muerte y el deseo de seguir vivo en algún lugar.

Explica Susana que su literatura viene de las narraciones orales, de su abuela y de su tía Lola, y de aquella biblioteca de la casa paterna. Era una casa donde se guardaba respeto a los libros, y eso siempre es una suerte. Pero son las narraciones orales las que dieron origen a su gusto por escribir, insiste, esa combinación entre lo local y lo universal. Todo el universo se aprieta entre los muros de una aldea. Los grandes asuntos, Shakespeare al completo, late en pequeños gestos, en los silencios, los secretos, los enigmas, en ese lugar indescifrable que es a veces la familia, en las capas de la memoria.

“Siempre es bueno tener un lugar al que volver”, dice, cuando me cuenta que escribió Nada que perder casi íntegramente en Valencia, pero recordando cada detalle y cada recodo de esa frontera natural que separa España de Portugal. Los territorios de la infancia, aquellos días de verano y bicicletas, un poco de Spielberg, un poco siguiendo la estela de Tom Sawyer. La merienda y los baños nocturnos en el mar. Pero también la amenaza del agua. Susana Fortes recuerda aquellos días y también las historias, reales o inventadas, de los niños que el agua se tragaba, que desaparecían en la espuma, “aunque algunos no morían del todo, porque eran inocentes”, decían las historias de las abuelas. El poderoso territorio tenía algo de frontera entre este mundo y el otro. Y esa idea pivota sobre el argumento de Nada que perder, en el que la protagonista, Blanca, que se salvó como Moisés de las aguas, ha de volver a casa para intentar recordar qué pasó con dos hermanos con los que jugaba, y que un día de agosto, 25 años atrás, desaparecieron sin dejar rastro.

Cree Susana Fortes que las historias necesitan un enigma, algo que el lector no sabe, quizás ni siquiera el escritor lo sepa del todo, para ir tensando el hilo narrativo. Pero al final, es el lenguaje lo que importa. Como en aquellas historias de la infancia, las de la abuela, las de la tía Lola, que rellenaban las horas en las que escapaban hacia la libertad de la playa. Historias que siempre tenían un hueco oscuro, un lugar inabordable, esa puerta que no se logra abrir del todo hasta la última página. Me confiesa que viaja hacia la sencillez, que ha aprendido a desprenderse de las palabras innecesarias. Sigue fascinada por el sincretismo civilizador, por esa mirada de los montes sobre el gran río, la llamada de la masa del agua, sigue viviendo en el Mediterráneo por las mañanas y en el Atlántico por las noches, a caballo de dos civilizaciones que nacen del mar, en cuyo vientre habita nuestra razón de ser y de estar.