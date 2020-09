“Concerdances” por la Banda Municipal, en As Pretarías/ “A beleza da melancolía”, en el “XXI Ciclo de Lied”

Recuperando el pulso, la Banda Municipal con su titular Casiano Mouriño Maquiera, se avanza en las “Xornadas de Música Contemporánea”, ocupando As Praterías-19´30-, para un programa de confluencias en las cercanías del jazz y derivados. Chuck Mangione, con una de sus obras emblemáticas, “Los hijos de Sánchez”, obra que se adjudica al mundo del cine como banda sonora de gran aceptación y cuyo primer tema le granjeará la obtención de un prestigioso “Grammy”. En principio, un relato de Oscar Lewis valdrá como inspiración para tentar la curiosidad del cineasta Hall Bartlett, para una película que ahonda en la problemática fronteriza de los latinos de ascendencia chicana. Aquel año de 1978, había sido afortunado para Mangione- cuya pieza se escuchará en arreglo de N. Iwai, una opción que siempre obtuvo excelentes resultados-, de un compositor que también fue un destacado trompetista, fliscornista y teclista, nacido en el año 1940 en Rochester (New York) y con ascendencia musical por su propio padre, profundamente aficionado al jazz. Desde joven, tuvo la ocasión de medirse con grandes nombres: Art Blakey y Dizzy Gillespie. Fue un artista con una formación afortunada y que se inició con la trompeta con tan solo ocho años, mientras accedía a la “Eastman School of Music”. Con su hermano Gap, pianista y arreglista, codirigió a mediados de los sesenta el “Jazz Brother Group”, en el que coincidieron artistas de futuro como Wynton Kelly, Sam Jones y Louis Hayes.

Poco después, tuvo la oportunidad de incorporarse a las bandas de Woody Herman, Kai Winding y Maynard Ferguson, para a la altura de 1968 y hasta 1972, decidirse por la dirección en Rochester del grupo de su entorno de formación, la “Eastman School of Music”, de la que saldría un cuarteto de cierta celebridad en el mundo comercial, en el que recurre a las influencias de tintes folklóricas y elementos de las formas clásicas, llegando a crear, con buen olfato profesional, un sello discográfico propio “Sagoma”, siempre con la fiable compañía de su hermano y el saxofonista Gerry Niewood. A esa aventura, se añadirá la creación de una editorial, que se decide por publicar transcripciones de obras corales de sus propias composiciones. En 1986, reconstruirá el “Jazz Brothers Group”, al que se añadirán al Nestico, el contrabajista Gordon Jones y el batería Adam Nussbaum.

Kees Vlak, con otra composición de prestancia, “Os passaros de Brasil”, pinceladas coloristas en todos sus matices”Pasaros coloridos”, “Pomba triste” y “Passaros de Carnaval”. Otro caso de músico privilegiado por su ambiente familiar gracias a su padre, clarinetista aficionado en la “Waterlands Fanfare Orchestra”, de Amsterdam. Sus inicios le encontrarán como alumno privilegiado de Ru van Veen, lider entonces de grupos que trabajaban en las cadenas de la “NCRV”, antes de probar en el Conservatorio de Amsterdam y completar en piano con Jaap Callebach y en trompeta, de la que fue destacado solista con Marinus Komst, en su orquesta. Probó como artista de variedades- una escuela de la que sacó provecho-, en el cabaret “Win Kan”, que le entretuvo doce años de su vida profesional. Su primer trabajo de importancia, en esta línea de excelentes resultados, fue “Paso Cabajo”, ganando en 1968 el Hilvareken Prize of Music, gracias a su “Western Rhapsodie”, pensada para bandas de fanfarria. Así irán llegando obras de cuño reconocible, es el caso de “Antillean Suite”, “El Paso Montanesa”, “Polderstad” y arreglos de “Malando para banda de viento y banda de música” y estos “Passaros de Brasil”, del año 1977.

Arturo Márquez, con la “Conga del fuego nuevo”, el músico de Sonora (Méjico). Fue director en 1969 de la Banda Municipal de Navojoa, y ya en 1976, asistió al Taller de Composición del Instituto Nacional de Bellas Artes, en donde siguió las docencias de Héctor Quintanar, Joaquín Gutiérrez Heras, Federico Iborra y del ingeniero Raúl Pavón, uno de los maestros mejicanos en las temáticas de músicas electrónicas. Probó a gusto en los estilos y formas más diversos, tanto en composición como en otras experiencias, fruto de lo cual, no renunció en trasladarse a París en 1980, para estudiar análisis con Jacques Casterede e Ivo Malic. Compuso desde entonces para las vanguardias, sin olvidar las tentaciones por las músicas con raíces, dentro de la tradición folklórica. Dos dimensiones de un creador, que ha conseguido hacerse respetar por los públicos más diversos.

Jan van der Roost, con “Puszta four gipsy dances”- “Andante moderato”, “Tranquilo”, “Allegro molto” y “Marcato”-, compositor belga que pronto se interesó por los repertorios para banda, tanto en el estilo de bandas de fanfarria como en el de bandas de concierto. Había estudiado trombón y otros instrumentos en el Lemmensinsitut de Lovaina, antes de continuar en los Conservatorios de Gante y Amberes, en donde se graduó en estas especialidades, Fue profesor invitado en el Instituto de Música de Shobi (Japón) y también, en esa categoría, en el Senzoku Gakuen (Kawasaki). Autor de obras de gran arraigo en la actualidad, es habitual el poder escuchar trabajos suyos con regular frecuencia- la Banda de Santiago, suele tenerle en sus consideraciones, por el estímulo imaginativo de sus propuestas-, Desde comienzos de los ochenta, la productora “EMI-Classics” apostó por sus trabajos, publicando un cd con obras para orquesta de cámara, y la “Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca”, de Bratislava, llevó a registro obras de su firma a comienzos de 2003, para el sello alemán “Valve- Hearts”. La prestigiosa formación “Sofía Soloist”, optaron por su “Doppio Concerto”, con la firma “Aliud Records”.

Shostakovich y la “Segunda Suite de Jazz”- “Marcha”, “Folk Dances”, “Vals nº 2”, “Marcha”, “Folk Dances” y “Finale”. Del Shostakovich sinfónico, hemos tenido magníficos resultados en temporadas recientes, en virtud del trabajo ofrecido por la “OSG” y su director Dima Slobodeniuok. En el capítulo de trabajos diferentes, aparecen los compromisos para teatro y el cine, alrededor de 36 filmes y once obras de teatro. Respetado en la actualidad por una vida plagada de enfrentamientos con las autoridades, merece una consideración por trabajos como el que se nos ofrece, y que con frecuencia, se sitúan a cierta distancia del mundo puramente sinfónico.

Para mañana día 18 y en el Teatro Principal- 20´30 h.-, en las “Actividades de Amigos da Ópera de Santiago” comenzará el “XXI Ciclo de Lied”, bajo el título de “A beleza da melancolía”, con un monográfico dedicado a L.van Beethoven, del que serán intérpretes el tenor canario Manuel Gómez Ruíz, acompañado por el “Trío Arbos”, Premio Nacional de Música de 2013. Gómez Ruíz, estudió en la Hochschule für Musik Hanns Eisler” y en la “Universität der Kunste”, con el tenor Roberto Gambill. Cuenta por experiencia en coliseos de nuestro país, aunque curiosamente participó con “La Revoltosa”, en 2007, en una producción de la “Komische Oper” berlinesa. Roles destacados en el ámbito operístico fueron Il Podestá” , de “La finta giardiniera”, además de estrenar “Les trois souhaits” de B.Martinu. Un “Bastien und Bastienne”, en Hamburgo, la “Misa de Gloria”, de G.Puccini o “Fra I due litiganti”, de G.Sarti. El “Trío Arbós”, en homenaje al director Enric Fernández Arbós, es una agrupación veterana, fundada en 1993, una formación Residente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid y que han sido patrocinados por la “Ernst von Siemmens Musikstiflung” y por la “Fundación “BBVA”. Cultivan un amplio espectro de estilos, con atención a la música contemporánea, de la que queda constancia en autores como L.de Pablo, George Aperghis, Ivan Fedele, Toshio Hosokawa, J.Torres, J.L. Turina, Mauricio Sotelo, Sánchez Verdú o G.Erkoreka. Grabaron para sellos como “Naxos”, “Col Legno” o Verso”. Para “Kairós”, el ”Triple concierto (Duración Invisible)” , de c. Camarero, con la “ONE” y Peter Hirsh.

Beethoven con la serie de lieder de “An die ferne geliebte Op. 98”, aceptados por su unidad formal, apareciendo cada página cerrada en sí misma. El ciclo respira el aire de su pueblo natal, las alegrías y penas de la familia, el sueño de un joven de veinte años. Para C.Rosen, se sitúan fuera de la estética clásica, que ejerció un profundo influjo sobre la música de la generación posterior. Va más allá de Schubert, y se acerca a la concepción circular de la forma típica de Schumann. “A la amada lejana”, en su traducción, es para Carli Ballola como la más consciente contribución a la producción liederística , pese a la elección de temas con palpitaciones y rocíos, este ciclo se confirma como absolutamente importante sobre todo por representar u momento de anhelo, de lamento, de nostalgia.

Los “Lieder verschiedener Völkner WoO 158”, (Canciones populares continentales), serán objeto del análisis de Solomon, piezas de inspiración rusa, danesa, española y hasta veneciana. El músico realizó unos 180 arreglos de esas canciones populares, con acompañamiento de piano, violín o chelo, por encargo del editor de Edimburgo George Thompson, quien también recogió otros trabajos de Hummel, Weber y contemporáneos. Los textos tomados de Scott, Burns o Campbell, fueron más afortunados. Un muestrario que no escatima piezas, por la cantidad de ellas que se toman, la mayoría nuevas para el oyente, pero que mantienen unas referencias estimables. Algunas de esas piezas proceden de nuestro país: “Yo no quiero embarcarme” y “La tirana se embarca”. Una pieza de los “25 Irish Lieder WoO 152”, “Once more I hail thee”, la tercera, piezas en conjunto alejadas de planteamientos musicológicos, como es el caso de otra de esta serie de “Canciones irlandesas”, agrupadas en el grupo de 12, del WoO 154”, de la que se escuchará The pulse of an Irishman”.

De los “26 Walisische Lieder WoO 155”, (Canciones galesas), un par de ellas: Love without hope” y “The vale of Cluvvyd”, para completar dentro de estos estilos con tres de las “25 Schotisches Lieder Op. 108” :”Bonny laddie, Highland laddie”, “Saily in our alley” y “Come fillm fill my good fellow”, pertenecientes a los “25 Schottische Lieder Op. 108”, compuestos en el verano de 1815, y encargados por el editor escocés Thomson. Una serie de lieder de valor desigual.