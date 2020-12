“Concerto de Nadal”, de la Banda Municipal

La Banda Municipal con su “Concerto de Nadal”, en el Auditorio de Galicia-12´00 h.-, en un repertorio propicio por las piezas elegidas, algunas con larga inspiración del villancico de tradición anglosajona, el “carol”, y que tendrá firmas de compositores con los que tenemos regular relación en programaciones de temporada, hablamos de Alfred Reed o el holandés Johan de Meij, a los que se añaden Takashi Hoside, Peter Hope y Willy Haustvat, del que se toma la obra “A Swinking Christmas Selecction”, de 1995. El villancico en sus diversas modalidades, acuñará formas de identidad en cada país y en cada cultura al paso de los siglos, remitiéndonos en la memoria hasta los tiempos del Medievo. El “carol” al que nos llevan los autores de la matinal, hunde sus raíces en el siglo XII, hermanado con la herencia aceptada de los trovadores provenzales y las “laude” italianas y que la imaginería del tiempo, plasmará en los documentos pétreos de las grandes catedrales.

Aunque se asocie al período navideño, bastantes de ellos se dedicaban a conmemorar acontecimientos sencillamente cotidianos, como fue el caso del de Agincourt. “Los cuentos de Canterbury”, darán noticia de alguno de ellos y en general, de la época apenas sobrevivirán textos y músicas anteriores al siglo XIV. Otro documento a tener en cuenta por su importancia literaria, la encontraremos en “The Vicar of Wakefield “, de Oliver Goldsmith, que narrará un pasaje describiendo los cantos de un grupo de paisanos. El renacimiento victoriano facilitaría la creación de himnos navideños como “Once in the Royal David´s City”, al que acompañarán una cantidad considerable, dentro de ese entusiasmo por un género tan familiar, surgido en especial alrededor del Rector Milner White. Quien creó un servicio de nueve lecturas y villancicos para ser cantados en Nochebuena en el King´s College, tras la publicación de “The Oxford Book of Carols”, en 1928.

Alfred Reed, aporta “A Christmas Intrada” (1981), compositor norteamericano especializado en trabajos para orquesta y para banda, con un amplísimo catálogo, que se complementa con sus labores como director, espacio que le llevó a ser invitado a probar con las formaciones punteras en el ámbito internacional. Estudió en la prestigiosa “Juillard School of Music and Drama” neoyorquina, con el maestro Vittorio Giannini, quien le preparó el camino en las especializaciones que ocuparían sus preferencias artísticas. Fue director de “The Baylor Symphony Orchestra”, de la Baylor University y en su graduación destacó por la tesis realizada con su obra “Rhapsody for viola and Orchestra”, que le supuso la consecución del “Luria Prize”, de 1959. Fue miembro de la “Beta Tau Chapter of Phi Mu Alpha Sinfonia”, una asociación destinada a la confraternización de compositores, entre los años 1955 a 1966 y fue editor ejecutivo de la “Hansen Publications”. La docencia fue otro de los espacios que tuvo en cuenta, sirviendo en la “University of Miami”, e donde compartió experiencias con el profesor Clifton Williams, desde 1966, hasta finales de 1976. Con regular frecuencia, nuestra Banda Municipal pone en atriles obras suyas, que sobresalen por su vistosidad y desenvoltura.

Peter Hope- transcripción de R. Niesse-, con “Christmas Carols nº 3”, y “Hark! The Harald Angels Sing”, Coventry Carol- The First Novell. un arreglista británico especializado en música ligera y que supo destacar por su suite “Anillo de Kerry”, o el arreglo de la “Mexican Hat Dance”, por la que recibió el “Ivor Novello Prize”. Es autor de un concierto para flauta dulce y uno de los compromisos surgidos de un encargo, fue la música para las nupcias del Príncipe Felipe de Borbón y Leticia Ortiz, en 2003. Músicos clásicos le tuvieron en cuenta y entre ellos destacan los cantantes Jessye Norman y José Carreras. Obras a tener en consideración, son “Irish Leyend”; “Speedbird Salutes”, para la British Airway; “Scherzo” o “Champagne Festival”, además de arreglos como “Three American Sketches” “Majorcan Fantasy” y ”The Lark in the Clear Air”.

Johann de Meij y la “Polish Christmas Music” de 1995, un compositor formado en el “Royal Conservatory”, de La Haya, en donde se especializó como trombonista y dirección, mientras cuidaba sus preferencias en la composición y en la dirección, con atención a los arreglos en calidad de especialización. Otro músico con el que mantenemos una relación frecuente. Obras suyas de programación asidua, son “The Lord of the Rings”, galardonada con el prestigioso “Sudler Composition Prize”, y que fue grabada por orquestas de primera línea, como la “London Symphony Orchestra”, la tercera sinfonía “Planet Earth”, la cuarta “Sinfonie der Lieder”, además de conciertos para solista, como el concierto para trombón, “T-Bone Concert, instrumento del que es virtuoso y el “Concerto Euphonium”

Takashi Hosida”- un arreglo de “A Christmas Fantasy”, músico japonés, trombonista y director de músicas para brassband, desde sus comienzos como estudiante en la Universidad. Las investigaciones sobre recursos a través de los medios actuales, dejan reflejo en sus composiciones entre las que tienen particular relieve, “Jackson Five Medley”, “J-Pop”, “Leila on the Hill”, “Little Mermeid Medley”, “A Portrait of Charlie Chaplin” o “Beyond the Green” y “Fly High”.