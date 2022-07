Conciertos de “Peregrinos Musicales”, en el Teatro Principal y en San Francisco

Oportunidad para alumnos del “Festival de Peregrinos Musicales” y repetir en dos lugares, contando como repertorista al pianista Brais González.. El primer concierto, se ofrece en el Teatro Principal- 20´00 h.-, iniciando Ilgin Top, con tres obras. J.S. Bach con el “Adagio” y ”Fuga”, de la “Sonata para violín solo nº 1, en So m BWV 1001”, obra ligeramente deudora de influencias italianas tras haberse relacionado con el virtuoso Paul von Westhoppf, siempre bajo el peso determinante de las enseñanzas asimiladas entre Weimar y Köthen. El Bach eterno y que sirve para garantirán a los estudiantes seguros, un futuro prometedor. Niccolo Paganini, con el “Caprice nº 4”, otra de aquellas obsesiones, que abarcarán la serie de los 24 serie de fragmentos de gran aliento de arco, y que por fundamento, embriagan la atención del oyente, a la espera de golpes de sorpresa. El “Capricho n 4”, desde su entrada en “Maestoso”, el músico se entregará a conciencia al poderío de su virtuosismo trascendente sobre el problema de los detalles planteados por la ejecución en terceras. Saint Säens con la “Havanaise Op. 83”, pieza atractiva y resultona, nacida como una dedicatoria a Díaz Albertini, y que, en buena lógica, dio pie a abundantes versiones.

Álvaro Lozano- chelo-, el Piazzolla de “Le Gran Tango”, obra de 1982, ejemplo del tango evolucionado tras su etapa europea y sus estudios con la Boulanger. Ese Piazzolla que no cesaría de sorprendernos, mientras era reclamado por medio mundo para sus giras, convirtiéndose en todo un arquetipo. Le veríamos entonces compartir proyectos con Pablo Ziegler (jazz), Óscar López Ruíz, Horacio Malvicino, en plen etapa de los años 1978/89, y en la que se movería a gusto con su Quinteto”. Robert Schumann, en la “Fantasiestück para chelo y piano Op. 73”, compuesta en principio para clarinete y piano, en tres tiempos “Zart und mit Ausdrunk”, “Lebhaft, Leich” y “Rasch, mit Feuer”. Cada una de esas páginas, es considera como un lied con coda, intensamente liricas y que de hecho, favorecen al solista el dominio de su expresividad. Bohusav Martinu, con las variaciones sobre un “Théme Slovaque”, para chelo y piano”, del año 1959, última obra cameristicas tras otra de corte similar, las “Variaciones sobre un tema de Rossini; la pieza está saturada de reminiscencias nostálgicas.

La oboísta María Lejuan Terán, divagará sobre los belcantismos realizados por A. Pasculli, procedentes de la ópera “La Favorita”, de G.Donizetti, que como el resto de sus óperas, abunda en arias de gran brío “Spiritu gentile”, “O mio Fernando”, además de dúos y tríos, alguna ”Cavatina” esplendorosa. Clara Schumann, reivindica como compositora, y de la que tendremos las “Tres romanzas Op. 22”, un momento en el que probaba en estos espacios con su apreciado Johannes Brahms, que será su dedicatorio junto a otro talento Joseph Joachim.

El saxofonista Pol Cabrera, en un virage oriental con Takashi Yoshimatsu-“Fuzzy Bird Sonata” , un músico de Tokio como Toru Takamitsu, aunque distante de su escuela y que desde joven, se había interesado por el “pop” sinfónico, llegando a probar con arreglos personales, como el ”remake” de”Astroboy”,”Atom Heart” o “Trenody for Tokio”. En su catálogo también, obras sinfónicas, concertante o camerísticas. Paul Creston, con el segundo movimiento de su “Sonata” pseudónimo de Josepp Guttoveggio, neoyorquino y que tuvo como maestros a Randegger y Dëthier, ampliando en órgano con P.Young. Hay aspectos en sus obras, que le acercan a Roger Sessions y a W. Schumann, en esa preocupación por la música pura, no descriptiva, en la que el elemento rítmico, ocupa un importarte lugar. Destaca su poema sinfónico “Threnody”. Denisov, cuenta con el tercer movimiento de su “sonata”, un músico que desde joven, había disfrutado de la protección de D.Shostakovich y de Visaron Chebalin, en el Conservatorio de Moscú. En 1964, en ese período de búsqueda, escribirá “El Sol de Los Incas”, una cantata de cámara, sobre poemas de Gabriela Mistral.

Álvaro Toscano, guitarra, no se hará esperar con Ferrán Sor con la “Fantasie et variations Op. 30”, quien entre los éxitos de obras líricas, tendrá un gran aceptación en el mundo de la guitarra, con más de sesenta obras, el “Gran dúo Op.14”, las tres sonatas “Op 15” o los “Caprichos Op. 50”. Estudios, bagatelas o fantasías, pueblan su imaginario siendo también autor del “Méthode pour la guitarre”, publicado en Bonn y después en París. Otro firme por su estilismo, el “Capricho árabe”, de Francesc Tárrega, un dotado alumno de Julián Arcas y que llegaría a la guitarra de forma casual, tras adquirir un instrumento de valor de Antonio Torres, cuidadosamente reconstruido. Siempre pendiente de giras de concierto, su influencia llegará a los intérpretes actuales. De nuevo Astor Piazzola y en sus oficios experimentales con el “Invierno porteño”, una manera de probar confluencias de época con las “Cuatro estaciones “ de Antonio Vivaldi.

La violinista Mireia Coma, completa elenco con el tercer tiempo de una de las “sonatas” de Johannes Brahms, perviviendo en estas obras el entendimiento con su muy querido Joseph Joachim, aprovechando los retiros en las cercanías de Viena, composiciones que tendrán un clara autonomía. W.Lutoslawski, con el “Recitativo e Arioso”, músico influido por Béla Bartok y que conseguirá un estilo personal, con acercamientos a una especie de aleatoriedad controlada, un estilo predominantemente polifónico, que desarrollará en obras de mayor amplitud. Entre eslavismos Henryk Wieniawski, con el “Scherzo-Tarantelle Op. 16”, un destacado violinista polaco y destacado compositor, con escuelas de Lublin y parisina. Caso de niño prodigio, había sido músico en a corte del zar, llegando a producirse como virtuoso con giras internacionales. Su herencia, será compartida con su hermano Josep. Enric Granados, con la “Andaluza” , quinta de las “Danzas españolas”, dedicada a Alfredo G. Faría y la que con mayor frecuencia aparece en los programas, interesa en ella, es ver hasta que punto el solista a confirmar, el mundo de la guitarra, ya con violín, Mireia Coma, se manifiesta con otros criterios.

Concierto para mañana día 13, en San Francisco- 21 h.-, con el protagonismo de Johann Sebastian Bach en algunas de sus obras, desde la primera obra que paso, dos tiempos ”Adagio” y fuga”, de la “Sonata noº 1, en Sol m BWV 1010”, si el autor as compuso con la mente puesta en Pisendel o en definitiva para hacerlas él mismo, como consumado maestro que era, queda como asunto de relevancia menor, ya que el elemento clave, se hallaban en la propia escritura, que divagaba para mejores resultados las posibilidades de un instrumento único, hasta llevarlo al límite. El resto, nos lo contará la historia, esa conversión en trabajo testimonial y lo que los intérpretes cuentan a través de las generaciones. El chelista Álvaro Lorenzo, en dos tiempo de la “Sonata para chelo y piano solo”, de György Ligeti- “Dialogo” y Capriccio”-, sucesor para bien de Zoltan Kodaly, antes de abandonar Hungría, y asentarse en Viena, en donde abordará nuevas formas en la vanguardia. También el “Estudio de Colonia”, se dará de bruces con los riesgos de las formas electrónicas. Una “Sonata” que vale como una declaración de intenciones en un inquieto analista. Será a partir de la densa escritura en “clusters”, cuando refine sus modos. Aspecto que dejará huella, es su obra escénica, con óperas como “Le Grand Macabre”, ofrecida en las temporadas del Gran Teatre del Liceu”. Figura sobresaliente y maestro por la escuela que llegó a fomentar.

La oboísta María Lejuan Terán, con una obra de ciertas aristas, la “Partita para oboe solo, en Sol m. BWV 1013”, de J.Sebastian Bach, marcada por polémicas tras su composición en Leipzig, entre 1722/3, y que, al parecer, parecía destinada a la flauta, en un intento de poner a prueba las cualidades del solista, en ese caso un virtuoso en toda regla, pero manteniendo la duda de que en sí misma, no se explotan con condiciones del instrumento. Una obra en cuatro tiempos: “Allemande”, “Corrente”,“Sarabande”, y “Bourrée anglaise”, quizás podamos asociarlo a su etapa como director de la corte de Köthen, quedando un manuscrito, aunque no llegó a publicarse hasta 1917, en esa voluntad que la posteridad se empeñará sin renuncia hasta la actualidad.

El saxofonista Pol Cabrera, se centra en “Pulse” de Vincent Davis, para saxo solo. El compositor colaboró con Pierre Boulez, en ”Dialogue de l´ombre doublé”; con Bruno Mantovani, en ”Third Round “ y con Martin Matalon, en “Trame III”, siendo solista de orquestas como la “National du Capitole de Toulouse”, la “National de Strasburg”, la “Orchestre Philharmonie Radio France” o en la vanguardia, del “Ensemble Intercontemporain” o “Court Circuite”. Asistió a cursos con Pierre Boulez, Peter Eötvös, Michael Jarret, Philipp Mural, Matthias Pintcher el español Alberto Posadas. Se integró en el “Ensemble Intercontemporain”, a partir de 1990, en el que aportó proyectos de vanguardia, y así llegaron obras como ”Sillages”, “Pulse”, “Mirages”, “Échos burste”, “L´eveile de la tupie” y en especial, las dedicadas a cuerda de saxos: “Arches”, “Rizhoma” o “Reflects”, todas con acompañamiento orquestal.

Álvaro Toscano y de nuevo Johann Sebastian Bach con “Preludio, fuga y Allegro, en Mi b M. “BWV 998”, también posiblemente fechada en Leipzig entre 1741/5 y que para algunos especialista viene a considerarse como una suite, un tríptico ligeramente equívoco con las dudas de su fue pensada para el laúd o el clave. Un “prélude”, en línea típica de los laudistas, en su estilo; la “Fuga” “da capo” con un breve sujeto de negras, que vale como soporte al despliegue de potentes semicorcheas y el “Allego”, que para los intérpretes, vale como una “Courante”, a la italiana u distendida en su despliegue. Mireia Coma, con la “Rapsodia nº 1, para violín solo”, de Jessie Montgomery, joven talento que tuvo como maestros a Ane Stezer, Joan Tower, Derek Bermell, Ira Newborn y Laura Kaminsky. Pasó por la Juilliad School neoyorquina y fue becaria en la Universidad de Princetown. Recibió la “Excelet Medal Sphinx”, siendo compositora- residente de los ”Sphinx Virtuosi”. Obras suyas son “Free Freedom Songs”, con Julia Bullock; “Looking for the ecco of a better day”, para una coreografía de Pam Tanomiz, o “Real”, una aportación a sus labores como compositora en residencia. Para la “New York Philharonic, entregó el “Proyecto 19”, y la obra “Cought by the Wind”, fue un compromiso para la “Albany Symphony”. “Banner”, para el 200 Aniversario de “The Star Spangler Banner” tuvo el apoyo de “The Sphinx” y la “Joyce Foundation”.