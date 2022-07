Destacaremos tres conciertos del “VI Curso Airas Nunes”, que podrán seguirse en días consecutivos, comenzado con el dúo que forman Mikolaj Wozniak, y Michal Balas, piano y chelo. Mikolaj. El pianista polaco, se formó con Olga Lazarska, en la Wladyslaw School of Music, de Cracovia, consiguiendo ganar numeroso premios internacionales, como el “Godowsky Internacional Competition de Varsovia”, el Primero de European del Pianp Teachers” y el “Halina and Luwick Stefanki”, dedicado a Chopin, celebrado en Kracovia, los años 2016 y 2017. También obtuvo un galardón del “VIII International Competition”, convocado en Krakovia. En el ámbito camerístico recibió un Primer Premio del “Zilona Gora” y el Chamber Music Competition de Wroclaw y un Primero del “VI International de la Academia Bydgoszcz”. Se intereso por la obra de K.Pendereki, en el Centro de Música de la Ac. “Hochschule für Musik und Theater”, de Leipzig; “Die Hochschule für Musik und Theatre”, de Hamburgo, “The Grazyna and Kiejstut” y compartió experiencias pedagógicas con Andrezej Jasinski, Alicja Paleta- Bugaj, Charles Owen, Janusz Olejnicaza, Claudio Martínez-Mehner, Danjulo Ishizaka, Philipp Giuasiano o Wojciech Switala. Desde joven, se presentó como solista en el Cairo Opera Concert, Konzerthall Carl Philipe E, Bach, The Furt –an Oder; the Pendercki Concert Hall, o el Concert Hall, de Luslawice y la Wroclaw Philharmonie.

Michal Balas (chelo), fue estudiante en la Musik Academie Basel, y en la Music Academy, de Loz, en donde tuvo como maestro a Danjulo Ishizaka, y Stanislav Firley, destacando pronto como solista en agrupaciones camerísticas recibiendo galardones por su virtuosismo como cheliata, recibiendo Premios como el “Grand Prix, durante el concurso “CEA Cello Competition”, de Varsovia, en el año 2019, y un Primero Especial Players, por una obra de encargo. Recibió otro primer premio del Wilkomirsiski, que se ratificará con Primeros Premios, logrados en la Competion, en Poznan (2018), o el Grand Prix de Dominik Polonski, En Lodz, había recibido el reconocimiento como Cello Personality”, de Polonia. Su prolífica carrera, como profesional, le permitió medirse conformaciones como la “Sinfonia Juventus”, la “Apollo Orquestra”, las Philharmonie d Krakovia, “Rzenzow”, Kiele” o “Kaliz”, que le permitirá profundizar en las tradiciones polacas, de renovado cuño. Asistió a masterclasses de reconocidos talentos, entre los que se encuentras Steven Isserlis, el profesor Wolfgang Emannuel Schmidt, Arto Noras, Lawrence Lesser, Claudio Martínez-Mehner, Hubert Rutkowski o Tian Bonian. En sus manos, un instrumento del lutier “Michele Ange Garini”, fechado en 1870.

Otra agrupación en los conciertos del curso, viene representada por el “Utrech Piano Trío”, grupo formado en 2021, y perfecto en sus planteamientos para una cita como la presente. Son sus miembros, la pianista LisaTanto, el violinista Paulo Coelho y la chelista Marie Sueiro, y que siguieron la docencia de Sebastian Koloski, además de asistir a masters de Andreas Frolich, Anemerie Konjihendeborg, y Tivoli Vredenburg, en Holanda. Entre los diversos. Podrá tener especial importancia, su Concierto ofrecido en el “Utrech City Hall”. El “Trio Belivet”, con sede en Madrid, estará esta tarde en el Auditorio del CGAC-19´30 horas, manteniendo e ideario de estas sesiones. El “Trío Belivet”, no dejará de sorprender a los aficionados, como integrantes del mismo. Un trío formado en Madrid, en el año 2000, realizando desde entones conciertos en los más seguros planteamientos, realizando galas en el Auditorio Caja Circulo, en el Auditorio San Francisco, de Cáceres, mientras asistían a masterclasses con el chelista Robert Cohen y la pianista Marta Gulyas- tan afecta al “Curso Airas Nunes”-, y fueron galardonados en el “XV Concurso de Cámara Nacional “Villa de Cox”. Guillermo Santoja di Fondo- violín-, inició sus estudios en el “CPM Adolfo Salazar, bajo la tutela de Farid Fasia, siendo premiado con el Extraordinario que confirmará en convocatorias siguientes. Recibió el Premio del Concurso alemán “Jugen Musiciert”, fundamental su período con la profesora Tanja Becker- Bender, entre los años 2015/19 se especializó durante un año, en la Universidad del Mozarteum de Salzburgo. Fue dirigido por compositores como Peter Eötvös, Ulrich Wind Mª Cadenas Rodríguez, y realizó estudios de postgrado, en la Hochschule für Musik und Theater”. Muestra un destacado interés, por las tendencias historicistas, respondiendo al tiempo a las becas recibidas por la “DAAD” y la Comunidad de Madrid.

La chelista María Cadenas Rodríguez, comenzó sus estudios en el “CPM Rodolfo Halffter” de Mostoles con María José López, recibiendo la Matrícula de Honor, en 2014, continuando sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León en la cátedra del profesor Aldo Mata. Realizó un master de música en el Conservatorio de La Haya, con los maestros Lucia Swarts y Roger Regter, especializándose en interpretación orquestal, compaginada con labores cameristicas. Lideró una sección de chelos, en 2019, con Ed Spanjaard, como director y también en la “JONDE”, que fue orquesta en residencia de las pasadas “Xornadas de Música Contemporánea”, que tuvieron como sede, el Auditorio de Galicia. Merced a una beca, pudo ampliar estudios en la “Residentie Orkestke en la temporada 2019/20.

La pianista Marta Leiva Egido, realizó sus estudios primordiales en el “C.P. Pedro Aranaz, de Cuenca, con la profesora Inmaculada Romero Martín, continuando los estudios superiores en el Conservatorio Superior de Madrid. Realiza de seguido un master de interpretación solista , con los maestros Alfred Brendel, Maria Joâo Pires, Michel Béroff, Paul Lewis, Aleksandar Maznar, Alon Goldstein, Epifanio Comis, Guillermo González y Kewin Kenner. Fue premiada en importantes concursos de interpretación, ofreciendo regulares conciertos de temporada, actuando en salas como la ”Mozart Saal”, el Museum für Kunst und Gewerge”, la “Rudolf Steine Haus” o la mítica Residencia de Estudiantes madrileña, epicentro del espíritu de la República, con su dilatado historial entre artista e intelectuales además de la Academia de Bellas Artes. Ejerce la docencia en el Concurso-oposición, en el “CPM Victoria de los Ángeles”, de Madrid. Dispondremos de la grabación del “Trío nº 1, en Re M.Op. 49”, de F.Mendelssohn.