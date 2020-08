Conspiracións e pantasmas

SI o individuo é o inimigo número un do cidadán, e si a individualización pon en apertos a idea da cidadanía e a política baseada nese principio, é porque as preocupacións dos individuos no en tanto que tais colman ata á beira extrema o espazo público cando estes alegan ser os únicos ocupantes lexítimos e botan ás cobadadas do discurso público a todo o resto. O público encóntrase colonizado polo privado. O interese público limítase á curiosidade pola vida privada das figuras públicas [aínda que nunha situación así mellor é falar de outra cousa] e o arte da vida pública queda reducido á exhibición pública de asuntos privados e a confesións públicas de sentimentos privados (mellor canto máis íntimos).

Os temas públicos que se resisten a esa redución transfórmanse en algo incomprensíbel. Compartir intimidades, como non deixa de sinalar Richard Sennet, tende a ser o método preferido, senón o único restante, de “construción de comunidade”. A outra cara da individualización semelle ser a corrosión e a lenta desintegración do concepto de cidadanía. Nun libro seu, Jöel Roman, en “La démocratie des individus”, apunta que “a vixilancia atópasee degradada á súa función de custodiar bens, mentres que o interese xeral non é máis que unha xunta de egoísmos, simpáticas emociones colectivas e medo ao próximo”.

Tennos indicado o ensaísta Ulrich Beck en “On the mortality of industrial society” que aquelo que emerxe da disolta norma social é un ego espido, atemorizado e agresivo a procura de axuda. Na procura de si mesmo e do afecto social pérdese facilmente na xungla do eu... Alguén que andan a remexer na brétema do propio eu vólvese incapaz de advertir que ese illamento, ese “senlleiro confinamento do ego”, é unha condena masiva. A individualización chegou para se quedar; e así temos que todo razoamento acerca dos medios de lle facer fronte ao seu impacto sobre do xeito no que levamos adiante as nosas vidas debe vir da aceptación dese feito. O abismo que se abre entre o dereito á autoafirmación e a capacidade de controlar os mecanismos sociais que a fan viábel ou inviábel semella se alzar como a meirande contradición da modernidade fluída.

Estamos nunha etapa proclive “aos chamados chibos expiatorios” – trátese dunha boa parte dos políticos que fan das súas vidas privadas unha desfeita, dos criminais saídos da sordidez das rúas ou de barriadas perigosas ou dos estraños entre nós. Sen dúbida é unha época de pechaduras patentadas, alarmas antirroubo, cercas de aramios de pinchos, grupos veciñais de vixilancia e persoal de seguridade; así mesmo como de certa prensa amarelista “de investigación” á pesca tanto de conspiracións coas que poboar de pantasmas un espazo público detestabelmente baleiro como de novas causas capaces de xerar un pánico moral ou suficientemente brutal como para deixar fuxir un noxento chorro de medo almacenado. Non hai “rearraigo” ao final do camiño tomado por individuos xa cronicamente desarraigados.