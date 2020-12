EL 6 de diciembre se conmemora la Constitución, la Consti, o sea, como producto y acompañamiento de la Transi, y esas cosas que decíamos. Hoy, siendo domingo, todo quedará en una tarde fría que anuncia nuevas nevadas, en un lento rodar hacia la Navidad más inexpresiva de los últimos tiempos.

Los textos sagrados de la convivencia se contemplan como viejos monumentos, intocables o casi, pero hoy asistimos a la aceleración de la realidad, a la urgencia de los que predican una cura de rejuvenecimiento, pues esta es la edad de lo joven y lo bello, y como le sucedía a William Butler Yeats con la edad madura, uno diría que se aprestan a definir el lógico desgaste de apenas unas décadas de democracia como un rápido declinar, como una belleza marchitada, como “un abrigo andrajoso colgado de un bastón”.

Ese llamado aire renovador e iconoclasta, que es propio de la juventud que mira con sospecha la labor de otro tiempo, juzga el cuaderno de las normas generales como una solución coyuntural de los abuelos. Fue un andamiaje de consensos necesarios, que venía a levantar un edificio común sobre las cenizas del franquismo.

Nos dicen que ese abrigo que se lució con estilo ante la Europa que aún no nos aceptaba, esa prenda de retales cosidos con indudable esfuerzo, tapiz tejido con múltiples colores tras cuarenta años de luto atrabiliario, no cubre ya adecuadamente el cuerpo de las nuevas ideas, no es ya la moda en las nuevas pasarelas, nos dicen que tira de la sisa, que se queda corta en las mangas, que los nuevos vientos demandan un tejido nuevo que envíe esos ropajes al Wallapop de la Historia, que hay que hacer tabula rasa.

No seré yo quien proclame ese carácter intocable, ni quien reivindique la quietud absoluta, el no hacer, el no decir, pues creo en el progreso y en el cambio, esencia del devenir humano. Sin embargo, la negación del texto, o su pretendida inadecuación a los asuntos del presente, implica, de hecho, la sacralización de su contenido, como en su día escribió Víctor Lapuente: “Una Constitución no ofrece soluciones positivas a problemas políticos”.

La política debe ser una herramienta para lograr la convivencia, o mejor, la felicidad, pero la Constitución es el texto de un acuerdo, un contrato, sí, el abrigo común que implica cesiones razonables de todos los firmantes. El secreto del éxito brota del binomio formado por la flexibilidad y la justicia. Cierta política, que abomina de los textos llamados solemnes, pero a menudo sacraliza los tuits y los eslóganes, debe entender que no hay grandeza en el lenguaje intimidatorio o maniqueo, sino en el lenguaje compartido.

Un país, es cierto, se construye más desde el conocimiento mutuo que desde la norma. Ahora que se habla del daño que sufren las democracias por el creciente ataque de la intolerancia desde dentro, es decir, por su carácter abierto y garantista, por su aperturismo, la solución es, precisamente, más democracia. Su fuerza reside en esa presunta debilidad.

Este país tiene una historia lo suficientemente dolorosa como para no renunciar al acuerdo, a la empatía verdadera. Una política de perpetuo enfrentamiento es nociva y torpe. Todo lo que hagamos debe perseguir este objetivo. Aunque, tantas veces, parece que persigamos lo contrario.