Construíndo paredes e fosos

O sexto bloque de sancións contra Rusia, poñendo prazo á importación da enerxía e deixando claro que o fan porque non queren depender no máis mínimo desa federación, así como o envío de armamento cada vez máis ofensivo por parte de Alemaña e Francia, son un paso máis no camiño dunha ruptura que non se solucionará cun alto ao fogo. A visita das principais potencias da UE (Alemaña, Francia e Italia) a Ucraína para se entrevistar con Zelenski, así como o inicio do proceso de ingreso na Unión Europea, son a escenificación pública deste salto cualitativo nunha ruptura que terá custes para Rusia a corto e medio prazo, mais tamén para os países que integran a UE, algúns moi directamente pola dependencia enerxética e outros polos efectos secundarios.

Cada vez a competencia das potencias hexemónicas coas emerxentes é maior, xa que estas están dando saltos tecnolóxicos e tamén avanzan no eido militar. Sei que medido en dólares Estados Unidos concentra case que a metade do gasto militar do mundo, porén este calculo non é valido cando se refire a potencias con industria propia nese ámbito. En realidade en casos como Rusia triplicase o investimento real, que pasaría de 60 mil millóns de dólares a 170 mil millóns, se temos en consideración a valoración en capacidade de gasto equivalente no mercado interno con moeda propia. Moi inferior ao de Estados Unidos que anda nos 800 mil millóns de dólares, mais non tanto como se estima normalmente, e moi superior ao do Reino Unido, Alemaña, Francia, etc. E iso ollase na Ucraína, onde Rusia ten que confrontar coa OTAN, non só por subministrar armamento, senón por realizar nas súas fronteiras manobras acotío, distraendo efectivos de Rusia, e pola información militar que transfire a Ucraína. As potencias “occidentais” só lles falta enviar soldados, para alén de que xa o fan con mercenarios e militares de adestramento. Xogan con lume.

Deixando a un lado tema militar, aínda que nesta conxuntura é esencial quen gañe e perda esta guerra, e como isto suceda, xa que terá consecuencias económicas e políticas. É por este motivo que a UE está tan metida no conflito, non por defender a democracia (abonda con ver a exclusión e persecución contra os partidos da oposición e os medios críticos na Ucraína), nen tampouco por unha cuestión de soberanía, lembremos que no caso de Kosovo defendeuse o criterio contrario.

Tanto os Estados Unidos como aos seus aliados, europeos e doutros continentes (Xapón, Corea do Sur, Australia, Canada, etc.) non se quere aceptar que a realidade económica e militar no mundo mudou moito nas últimas décadas, como reflicte o gasto en armamento o medre do PIB, a demografía, a construción de infraestruturas,... Por exemplo, aínda que USA sega a ser hexemónica no eido militar, financeiro, da comunicación, certas áreas da tecnoloxía... abonda con comprobar as máis de 300 bases que mantén en 80 países, e que o dólar segue a ser a moeda de reserva e intercambio comercial,... mais, China pode superar a Estados Unidos en poucos anos non só no plano tecnolóxico senón no eido militar, hoxe xa sucede cos mísiles hipersónicos (tamén Rusia).

En PIB producido China vai por diante dos USA e ademais pasará outro tanto coa India en poucos anos, deixando a Estados Unidos en terceiro lugar e desprazando o principal centro da actividade económica ao Indo-Pacifico. Neste avance e consolidación, será un gran reforzo que estas potencias emerxentes conten en exclusiva coa riqueza en enerxía e materias primas da Federación Rusa. Unha vantaxe que nas últimas décadas contribuíu a facer de Alemaña unha potencia industrial envexábel. Esta vantaxe que tiñan e en parte aínda ten a Unión Europea é o que está cuestionando a OTAN, os Estados Unidos, polo que non deixa de ser unha contradición que Bruxelas axude a destruílas coas súas sancións e demonizacións, eliminando o que até hoxe foron vantaxes (por soberbia? Submisión a USA? Xenreira a Rusia?...). Todo indica que a UE pagará moi caros estes erros estratéxicos.

https://obloguedemera.wordpress.com/