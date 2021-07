Conto de vacacións

O camareiro achegouse á mesa onde ela sentara e pousou un café con leite, un periódico e un saúdo filtrado pola máscara pandémica. A muller respondeu cunha mirada azul e agradecida, que de seguido virou cara a uns titulares que daban noticia dunha “agresión en manada” na rúa. En letras máis pequenas o xornal engadía que, cando a vítima quedara eivada no chan e a manada xa fuxía, un deles volveu atrás para apañar o móbil do ferido.

Este detalle do teléfono parecía menor, pero á dona que lía o periódico produciulle tanto ou máis arrepío cas outras secuencias terribles do ataque da manada. Por certo: á muller non lle gustaban nada as acepcións negativas e feroces que agora padece a palabra manada, que para ela pertencía ao vocabulario de Isak Dinesen, ao idioma sagrado de Memorias de África.

Era o seu libro favorito. “Vivo nel”, dicía. (É verdade: hai libros que non só son para ler senón para vivir neles, coma nunha casa). Para Isak Dinesen a verba manada pode ser sinónimo de xardín. Por exemplo, cando no seu libro di que unha manada de xirafas é coma “unha familia de flores enormes”. Pero agora a palabra manada dá medo.

Por sorte, ela nunca vira (nin sufrira) en carne viva na rúa un caso de agresión de homes coma lobos para o home (e que me perdoen os lobos, tan calumniados por Thomas Hobbes). Esa escena dun home –ou dunha muller– mallado por unha gandallada de demos só a tiña visto no cine. Nas películas de nazis e así.

E menos mal que esta caste de horror axudounos a intelectualizalo Hannah Arendt coa súa famosa teoría de “a banalidade do mal”, pero o que aínda está sen estudar é o mal da banalidade: esa actitude de segundo nivel bestial que induce ao nazi a volver onda o home que acaba de asasinar para apropiarse da súa carteira, empetar os cartos, e de seguido tirala ao lixo coa foto da dona e os fillos da vítima. Ou tamén ese impulso de marcha atrás na fuxida para recoller o móbil do moribundo.

O mal da banalidade cultívase cedo, mesmo nos rumorosos patios de recreo infantil, segundo matinaba a muller mentres pasaba páxina de periódico nunha terraza de bar. E de súpeto veulle á memoria aquel día escolar no que contemplou o acoso que un aprendiz de home de manada exercía contra un neno sen armas nin verbas, que caíu dorido no chan. O agresor desviouse en retirada, pero de camiño acordou e volveu para languetar o bocata de nocilla da súa vítima. Un profesor e mais unha profesora que vixiaban o recreo miraban nese momento o tránsito dunhas andoriñas que anunciaban a proximidade das vacacións.

Non ten por que ser estraño que certas sensibilidades opten por vivir nun libro onde manada aínda pode ser metáfora de flor.