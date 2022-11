Contra el siglo XXI

ESTOY bastante de acuerdo con Joaquín Sabina, que sigue cantando por ahí, cuando dice a Antonio Lucas, en su conversación para El Mundo con Fernando León de Aranoa, que el siglo XXI “le toca los cojones”. Así, mayormente. Perdón por empezar un poco fuerte, en la quietud de esta mañana de domingo, pero son palabras suyas, a mí que me registren. Como decían en mi pueblo, y en esto llevaban razón, “a menos bulto, más claridad”.

No crean que no son palabras de poeta. Sabina tiene su lado callejero, lo cual que también se puede hablar con claridad meridiana, y su poesía, a veces sutil como una flor, íntima y personal, tiene un lado canalla, el justo maridaje con la rebeldía y el himno, pero un himno de bar y de mucha noche, las justas solemnidades de la madrugada. Yo, que hablen los poetas. Estamos mal porque ya no ejercen (no les dejan) aquella función inspiradora de la antigüedad clásica, hemos descabalgado la cultura de los asuntos de gobierno, la hemos quitado del lado importante de la vida, a pesar de que las protestas se hagan ahora más en los museos, lo que demuestra que Van Gogh aun importa, y las majas, desnudas o vestidas, pues nadie protesta en los lugares invisibles. Resulta que un pueblo que olvida la cultura no es nada, desaparece, se diluye, se muere de aburrimiento, se dedica a la telerrealidad.

Sabina se queja del siglo XXI. Llevamos apenas dos décadas y hay un gran cansancio de este siglo confuso y desquiciado, dogmático también, en el que han prendido revoluciones necesarias, sin duda, o llevan camino de ello, pero del que también se ha enseñoreado un gárrulo y garrulo papanatismo, no poca censura, un moralismo medievalizante, una vigilancia castradora del humor, y otras lindezas. Todos los siglos tienen su afán, y ya sabemos que el XX no fue para tirar cohetes, aunque también... La muerte se acumula con las guerras atroces y aquí ya tenemos una, cercana, y algunas lejanas de las que a veces la gente nada sabe.

Ayer me preguntaba si la modernidad que prendió en los años 20, la revolución artística, va a regresar ahora, porque de alguna forma habrá que salir de la parálisis, del nuevo dogmatismo, del elogio de la estupidez y la simpleza. Hay una revolución médica, científica, espacial, tecnológica. Mientras la sociedad parece entrar en la barrena dialéctica de las redes sociales, en la lucha de corral por la confrontación sin matices, hay tipos curando enfermedades terribles sin apenas hacer ruido, como quien descree muchísimo del tiempo que le ha tocado vivir, pero tiene al menos su microscopio y sus probetas. Necesitamos nuevos cantores de la libertad, en lugar de esa ñoñería de última hora. Necesitamos volver a la revolución de las palabras, abandonar lo acomodaticio, desnudar al siglo de puerilidades.

También ayer, en El País publicaba Antonio Muñoz Molina La edad de la ignorancia. Abunda en la misma idea, en la misma línea. Leí el texto con satisfacción, hemos dicho aquí muchas veces que el elogio de la simpleza nos está matando. Y no todo empezó con Trump, aunque va a seguir con Trump. Se ha inoculado con alevosía el virus de la ignorancia, como decía Muñoz Molina, hay un orgullo larvado de sacar a pasear el desconocimiento, también el lenguaje desmadejado e inútil, deliberadamente vacío, con el que se edifica la demagogia abrasadora. Es un momento terrible, no sólo por el peligro del arma nuclear, sino por todas estas bombas que irradian estupidez.