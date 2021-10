COP26: “Non veñan para sair na foto”

A Conferencia das Partes (COPs) é a reunión anual que celebran os estados asinantes dos compromisos que se foron tomando para a loita contra o cambio climático. A próxima, a COP26, que vai comezar en Glasgow o 31 de outubro, é unha das que máis expectativas teñen provocado desde a celebración da transcendental de Paris, do ano 2015. Polo medio houbo outras, entre elas a de Madrid do ano pasado, que tiveron que enfrontarse coa problemática climática nun mundo que tiña posto seus ollos cara outras emerxencias como era a da loita contra a covid, polo que esas accións a longo prazo que se necesitaban para frear o quecemento da atmósfera, ficaron abeiradas.

Agora, coa razoable expectativa de que a pandemia pode ser dobregada e despois dos alarmantes informes que o IPCC ten realizado sobre os perigos de superar os 2º C de incremento da temperatura no fin de século, tódolos ollos se volven cara a cidade escocesa, xa que algúns dos movementos preparatorios da conferencia e diversas declaracións dos estados máis contaminantes, fan concibir unha xustificable esperanza de que, agora sí, se tomen medidas decisivas.

A principal prioridade está posta no acordo da COP21, de París, de poñer tódolos medios para que no 2050 se consiga a reducción total das emisións netas (China, para o 2060), único camiño para achegarse ao ideal do 1.5º C de incremento das temperaturas proposto nesa conferencia. E, así mesmo, que se concreten os mecanismos necesarios para habilitar de xeito inmediato os 100.000 millóns dolares anuais para axuda do terceiro mundo na súa loita contra o cambio climático.

E así como para Alok Sharma, presidente da COP26, existen sinais certas que permiten agardar que este segundo obxectivo poida ser conseguido, hai moitas dúbidas entre os diferentes analistas, de que o primeiro sexa acadado, a non ser que un milagre de solidariedade e clarividencia caiga sobre os países asistentes ao cumio. Hai que ter en conta que cos actuáis compromisos de reducción, para ese ano de referencia do 2050 só se conseguiría que as emisións diminuiran o 40% en vez do 100% que se precisaba.

Tiña que haber, nestas tres decádas que nos afastan, un extraordinario sobreesforzo de todolos estados, sobre todo dos máis contaminantes, para que eses obxectivos se puideran cumprir. E aínda así, conviña valorar se os custes sociais que conlevarían esa fonda intensificación dos compromisos poderían ser asumidos polas correspondentes colectividades.

Como outros obxectivos subsidiarios da COP26 estarían as medidas de adaptación aos problemas derivados do cambio climático, dos que as recentes inundacións de Europa e China, os lumes de Norteamérica ou a fame de Madagascar (coñecida xa como a primeira gran fame do cambio climático) serían bos exemplos. E así mesmo, deberíase afondar en todolos procesos de concertación e colaboración internacional para que nestes transcendentais asuntos do cambio climático houbera unha soa voz e un esforzo común.

De todolos xeitos o presidente do COP26, desde a sede da Unesco en París, enviáballe a todolos dirixentes políticos que confirmaron a súa presencia na conferencia, esta seria advertencia: “Non veñan para sair na foto” pois esta ocasión non está para perder o tempo en grandes declaracións ou poses ambientalistas. O tempo se acaba e posiblemente non haberán moitas máis conferencias nas que se poidan chegar a compromisos radicais cara a toma de medidas efectivas contra o cambio climático. Seguramente, para acadar o obxectivo do 1,5º C no fin de século (na actualidade xa estamos en 1,1 º C de incremento) xa chegamos tarde, pero se quedáramos por baixo dos 2º C, tampouco sería unha mala alternativa. Hai que ser realistas e non perderse en inalcanzables utopías.