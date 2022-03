Coronavirus: ¿fin de ciclo?

¿Será verdad que podemos pasar página para siempre de la fase aguda de la pandemia? Este lunes, según el nuevo planteamiento del Ministerio de Sanidad que gestiona Carolina Darias, se acabaron las pruebas generalizadas y las cuarentenas para personas con síntomas leves –o sin ellos– de covid. A partir de ahora sólo se van a contabilizar los casos graves. Los demás, aunque estemos enfermos, a trabajar. Los expertos, desde luego, no se ponen de acuerdo en si es ya el momento de considerar el coronavirus como una enfermedad estacional. Mientras los hospitales y las uci aguanten sin colapsarse, todo irá bien...

¿De donde saldrán los 16.000 millones del plan de respuesta a la guerra? A falta de conocer los detalles –hoy se concretarán en Consejo de Ministros–, no los sabemos. Habrá que pensar, ante la trágica situación de empresas y familias, que Pedro Sánchez y su equipo sí tengan una idea, porque después del tiempo que se tomaron para actuar, a la cola de la UE, solo faltaría que detrás del titular no haya más que humo e improvisación. Ejemplos no faltan... Aprobar una hoja de ruta es el primer paso. Ahora hay que ejecutarla.

¿Se realizará finalmente el mil veces prometido estudio sobre el pequeño comercio en la ciudad? Respuesta:

El año que viene si Dios quiere.