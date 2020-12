Corrección para a democracia

O que está a ocorrer actualmente non é tan só unha nova renegociación da móbil fronteira entre o privado e o público. Parece estar en xogo unha redefinición da esfera pública como plataforma onde poñer en escena os dramas privados, expoñéndoos ao público. A definición actual de interese público, promovida polos medios e amplamente aceptada por case que todos os sectores da sociedade, é o deber de interpretar eses dramas en público e o dereito do público á asistencia.

A consecuencia máis importante é a desaparición da política tal como a coñecemos: a Política con maiúsculas, a actividade encargada de traducir os problemas privados en temas públicos, e viceversa. Agora, o que se percibe como temas públicos son os problemas privados das figuras públicas. A pregunta tradicional da política democrática –¿ata que punto é beneficioso ou nocivo o modo no que as figuras públicas exercen os seus deberes públicos con respecto ao benestar dos seus súbditos/electores?– caeu pola borda, levándose con ela o interese público pola sociedade, a xustiza pública ou a responsabilidade colectiva polo benestar individual.

Ou temos a nosa axenda de noticias chea de escándalos e chismes ou trivialidades, ou a dedicamos ás cousas que verdadeiramente importan. Esta frase que non deixa de provocar asombro e procede dun famoso ex-político consultador (entre outros) de grupos focales para estar informado das cousas que importan en opinión dos seus electores, e cuxa maneira de manexar os feitos que realmente contan da clase de vida que reduciu a política a unha columna de chismes.

Unha condición de vida que impulsan á xente a buscar exemplos, non líderes. Ínstana a agardar que as persoas famosas amósenlle como facer as cousas que importan (agora confinadas entre catro paredes e alí encerradas). Tódolos días dinlle que o que está mal na súa vida é consecuencia dos seus propios erros, que é culpa dela e que debe reparalo cos seus propios medios e o seu propio esforzo.

Sería degradante, e ademais erróneo, condenar ou ridiculizar a adición a eses programas dun gusto humano por chismes cualificándoa de curiosidade rastreira. Nun mundo colmado de medios, pero no que os fins non están nada claros, a ensinanza extraída dos chat-shows (charla-espectáculo/televisivo) responde a unha demanda xenuína e ten indubidábel valor pragmático dado que de un e só de un depende a propia calidade de vida.

Nembargantes, ese non é o único beneficio. En calquera caso, no par exemplo-autoridade o que máis importa e máis demanda ten é o exemplo. Na actualidade o que se percibe como temas públicos son os problemas privados das figuras públicas. Alcanzado por unha serie de escándalos públicos, unha coñecida figura pública queixábase de que as noticias sobre a política reducíranse a densa información en columnas e teleprogramas de cotilleos e trivialidades, en vez de afrontar os asuntos que importan realmente á sociedade democrática.