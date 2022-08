Coscorrones en Israel

ESTE país proporciona deleites pero tienen precio. Posee contenidos densos, pero las entradas a los lugares que los evocan son pequeños y te das con la frente al entrar y en el cogote al salir, en Belén, en el Gólgota. Es universal y local, en lo inmediato, cuando es auténtico, late lo cosmopolita. El guía que me acompaña es un tío muy viajado pero considera que su Haifa es el pueblo mas bonito del mundo. Y un chileno que vive en Estonia me dice lo mismo de sus vecinos de Tallin. Son patriotas no nacionalistas.

Saludo a una señora de Gavá Barcelona) y a unos conocidos de Vigo. Me cruzo con franceses, con canadienses y con viajeros de Togo, en Tierra Santa estamos relajados y respiramos un mismo aire.

Vivo en Abu Gosh, población árabe convencional, sin aceras con basura amontonada, con una mezquita de torrea altas y un muecín que vocea a sus horas. Puedo decir que los barrios que visito son sucios y añadir que he subido a Galilea, en el norte, bordeando kilómetros de una muralla con la que Israel humilla a los palestinos. Y también que algunos de estos atacaron Tel Aviv hace tres noches y que Israel es un país doloroso en que se conllevan malamente judíos y árabes. Debo evocar que en un prado inclinado sobre Genesaret en el que estuve, Jesucristo llamó bienaventurados a los pobres de espíritu, a los descartados y otros pringados, y que en otro secarral de Judea nos enseñó el padrenuestro saltando fronteras, con azulejos que lo recogen en trescientas lenguas.

El Evangelio incluye una porción de nombres de lugares que se anuncian en hebreo donde hace mucho calor en este agosto. A ellos accedes por edificios muy grandes dentro de los cuales hay una cueva estrecha o una piedra donde nació el niño Jesús o donde lo extendieron después de muerto. Se te hace un nudo en la garganta y te das un coscorrón cuando te levantas.