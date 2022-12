Cositas del fin de año

EL FIN de año es muy de resúmenes, pero eso lo vemos mañana, ya si tal. Nos gusta empaquetar las cosas en doce meses, con ese rigor del calendario, con ese pasar de los trabajos y los días. Se puede resumir 2022 de muchas maneras. Parece un año del futuro, pero me temo que no lo es en absoluto. En algunos aspectos (basta con seguir la actualidad) es un año del pasado.

Fundamentalmente, 2022 es el año en que la guerra volvió a Europa. Todo lo demás, en cuanto a titular, cotiza muy por debajo. Aunque no crean. Será por la época festiva (dentro de lo que cabe), pero observo una gran tendencia a resucitar el cotilleo, que parecía apagado. El cotilleo es el espumillón mediático, es un decorado intrascendente que tiende bastante a lo hortera, con insistencia. En ello alcanza su verdadera esencia.

Han nombrado hombre del año a Zelenski (Time, supongo), y no a Elon Musk, con la vara que estaba dando, especialmente desde que compró Twitter. Ya habrá visto el magnate que la omnipresencia puede ser cargante. El presidente de Ucrania se ha visto obligado a ha-cer gran parte de su política a través de móviles, plataformas de videoconferencia y así. Lo que nos enseñó la pandemia se convirtió en una necesidad aún más aguda, a causa de la guerra. La tecnología, como dicen ahora de la Inteligencia Artificial (palabra o expresión del año para la Fundeu), siempre ofrece lados buenos y malos, según como se

utilice. Me pregunto si Musk vol-

verá a la carga con el nuevo año. Dios no lo quiera.

Hablando de la palabra favorita de 2022: entre las candidatas estaban apocalipsis, a saber por qué, y, lo que es peor, topar. La Fundeu dice que topar es habitual en el mundo económico, pero que se ha extendido. ¿Como una plaga, tal vez? Eso es lo que me parece. Topar y destopar: qué cruz.

Así que Inteligencia Artificial es el concepto que resume el año, en cierto modo. Más en el caso de Galicia, en efecto. Esto si es el futuro, aunque, escucho, no está exenta de problemas y de compromisos éticos. El gran temor está en que las máquinas nos gobiernen e incluso nos maten. No ya en que insistan en que compremos esto y aquello. Pero con la inteligencia natural (más o menos, la nuestra) esos problemas también existen: también nos matamos entre nosotros, y nos gobernamos, en algunos lugares de manera terrible, y nos influimos (¿acaso no están ahí los influencers?). Tal vez las máquinas nos imiten demasiado, hasta que decidan matar al padre. Confiemos en que, en algunas cosas, nos mejoren. Por nuestro bien.

Ah, una última cosa. El cotilleo. Creí que decaía inexorablemente. Creí que había dejado de funcionar como escapatoria, que ya sólo funcionaba el fútbol. La política ha crecido también como entretenimiento mediático, nos guste o no, la polarización alimenta ese gusto por las definiciones elementales. Pero el final del noviazgo entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa ha roto los diques de esa supuesta contención cuché, que decía Umbral. Está Froilán, muy en los papeles en las últimas fechas, de acuerdo, y otros que no distingo bien, pero si hablamos de Preysler, amigos, es otro nivel.

Conozco bien al Mario de la literatura, y siempre me pregunté por la razón de su postrero giro sentimental. Los enamoramientos, supongo. Algo privado, en cualquier caso (si ello es posible). Pero, de pronto, en este vacío de fin de año, todo se ha desatado de nuevo, el cuché ha vuelto a vibrar y hasta Isabel II queda ya en el olvido.